الاستخبارات التركية تنفذ عمليتي اغتيال وسط السليمانية

القبض على منفذيهما ووعد بنشر كل الوثائق

السليمانية ـ عباس اركوازي:

في اطار التصعيد الخطير والانتهاكات والتجاوزات المستمرة للدولة التركية على امن واستقرار اقليم كردستان، وسلامة مواطنيه، نفذ جهاز الاستخبارات التركي عمليتي اغتيال لعناصر ونشطاء من حزب العمال الكردستاني وسط محافظة السليمانية.

واستهدفت الاستخبارات التركية، عبر هاتين العمليتين، نشطاء كرد تابعين لحزب العمال الكردستاني احدهما كان يتلقى العلاج في احدى مستشفيات المدينة.

وتعرض أمس الاول الجمعة الناشط في حزب العمال الكردستاني ياسين بولوت المكنى “شكري سرحد”، الى هجوم مسلح في حي “جارجيرا” وسط مدينة السليمانية، كان في طريقه لتلقي العلاج في المستشفى، نفذه عنصر من الاستخبارات التركية (الميت)، ما ادى الى مقتله على الفور.

كما وادى هجوم اخر داخل مدينة السليمانية، الى اصابة مواطن من كردستان تركيا، يدعى فرهاد باريش كوندو، اصيب بطلقة في كتفه جراء استهدافه من قبل مجهولين.