الدروس السياسية المستفادة من كوفيد 19

لويجي زينغاليس

شيكاغو ــ إذا أراد العقل الشرير هندسة الفيروس المثالي للقضاء على نوع حيواني، فسيختار المزيج الأمثل بين قابلية الانتقال ومعدل وفيات العدوى. ولكن للقضاء على الإنسانية، سيتعين على العقل الشرير تطوير فيروس قادر على تحييد ردود الفعل البشرية تجاهه – ليس فقط الاستجابات الفردية (التي لا تكفي للتعامل مع الوباء) ولكن الاستجابات الجماعية أيضًا. وبالتالي، فإن الفيروس القاتل المصمم بشكل مثالي سيكون قادرًا على استغلال أوجه القصور في صنع القرار الجماعي لدينا. هذا ما يبدو أن فيروس سارس كوف 2 قد حققه.

إذا لم نؤمن بالتصميم الذكي، فلا يجب أن نؤمن بالتصميم الشرير أيضًا. ومع ذلك، يخبرنا التطور الدارويني أن ضغط البقاء سيؤدي في النهاية إلى توليد فيروسات أكثر فعالية. قفز العديد من الفيروسات الجديدة من الحيوانات إلى البشر، ولكن لم يكن أي منها في المائة عام الماضية مدمرًا مثل سارس كوف 2.

نعم، كوفيد 19 أقل فتكًا من الإيبولا وأقل عدوى من نزلات البرد. عندما ظهرت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الأكثر فتكًا «ميرس» لأول مرة في عام 2012، تم احتواؤها والقضاء عليها إلى حد كبير في غضون بضعة أشهر فقط. لماذا، إذن، ثبت أن كوفيد 19 بعيد المنال؟ لأنه يستغل نقاط ضعف مؤسساتنا. وبذلك، فإنه يلقن درسًا مفيدًا فيما يجب علينا إصلاحه من أجل مواجهة التهديدات الوجودية المستقبلية.

بداية، يتحدى التقدم التصاعدي لفيروس كورونا الطبيعة التفاعلية للمؤسسات الديمقراطية. مثلما تطلب الهجوم الياباني على بيرل هاربور جر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية، فقد تطلب انهيار بنك ليمان براذرز دفع الحكومة الأمريكية إلى تنظيم استجابة للأزمة المالية العالمية. «الأمريكيون،» وفقًا لاقتباس يُنسب بشكل خاطئ إلى ونستون تشرشل، «يمكن الوثوق بهم دائمًا لفعل الشيء الصحيح، بمجرد استنفاد جميع الاحتمالات الأخرى.»

تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد في سياق خطي، لكنها تنطوي على مخاطرة كبيرة في سياق تصاعدي، حيث قد يكون القيام «بالشيء الصحيح» أكثر صعوبة عندما تتأخر الاستجابة. على الرغم من أن جميع الفيروسات تميل إلى النمو بشكل أسي إذا تركت دون رادع، إلا أن انتشار كوفيد 19 بدون أعراض وسابق الأعراض جعل التعامل معه أكثر صعوبة.

الحل صعب ولكنه ليس مستحيلاً. في الوقت الحاضر، لدينا التكنولوجيا لتتبع تحركات الناس وتفاعلاتهم، لكن الديمقراطيات الليبرالية عمومًا لا تريد استخدامها. تمكن موقع إعلامي كاثوليكي مؤخرًا من تتبع المغامرات الجنسية لكاهن رفيع المستوى ببساطة عن طريق استخدام بيانات الهاتف الخلوي المتاحة تجاريًا. يمكن لـ جوجل وفايسبوك فعل أي شيء تقريبًا لاستهداف إعلاناتهم. ومع ذلك، في الديمقراطية، يبدو أن نفس التقنيات غير متوفرة لإنقاذ الأرواح.

كما أن الآثار غير المتكافئة لـكوفيد 19 على السكان فعالة جدًا في إضعاف الاستجابة السياسية له. كان تكوين استجابة جماعية سيكون أسهل لو كان معدل الوفيات متشابهًا عبر الفئات العمرية؛ لكنها ليست كذلك. حتى ظهور متغير دلتا، كان من المرجح أن يصيب البرق أحدا أكثر من الموت بسبب كوفيد 19. على النقيض من ذلك، بالنسبة للبالغين ثمانين من العمر، يقترب معدل وفيات كوفيد 19 من وفيات داء الجدري.

تتطلب الاستجابة المشتركة الفعالة للوباء شعوراً مشتركاً بالانتماء. على سبيل المثال، كان الأمريكيون الذين استفادوا من برامج الرعاية الاجتماعية الجديدة في الثلاثينيات أكثر استعدادًا للتسجيل كمتطوعين في الحرب العالمية الثانية. لكن العديد من الشباب اليوم يشعرون بالتهميش المتزايد في الاقتصاد، ويحملون الأجيال الأكبر سنًا المسؤولية عن محنتهم. هل يجب أن نتفاجأ من أنهم غير مستعدين للتضحية بأفضل سنوات حياتهم لحماية كبار السن؟

على الرغم من أن المجتمعات الآسيوية الأكثر جماعية حققت أداءً أفضل بكثير من العديد من الدول الغربية في مكافحة المرحلة الأولى من الوباء، إلا أنها لم تحقق نجاحًا جيدًا في تطوير وتأمين جرعات كافية من لقاحات كوفيد 19. وهذا يؤكد حقيقة أن تطوير اللقاح يعتمد على القدرات العلمية، وليس على قدرات المؤسسات السياسية. مما لا يثير الدهشة، أن الدول الأكثر تقدمًا علميًا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والصين ، كانت في طليعة جهود البحث والتطوير في مجال اللقاحات.

كان انتشار كوفيد 19 بدون أعراض والفتك المتنوع بشكل ملحوظ عبر المجموعات الديموغرافية سيئًا بدرجة كافية من تلقاء نفسه. لكن المشكلة تفاقمت بشكل رهيب مع تعطل النظام الإعلامي في الغرب، مما أدى إلى أقصى درجات الارتباك.

في الولايات المتحدة، لا يمكن لعدو أجنبي أن يقوم بعمل أفضل في نشر شائعات كاذبة وهستيريا حول الفيروس، خاصة في المراحل الأولى من الوباء عندما تكون الاستجابة الجماعية أكثر فعالية. كم مرة سمعنا عبارة «إنها مجرد إنفلونزا» وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي. في 26 فبراير/شباط 2020، بعد شهر من إغلاق ووهان، كانت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لا تزال تقارن كوفيد 19 بالإنفلونزا. كشفت مقابلة حديثة مع دومينيك كامينغز، المستشار الرئيسي السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن هذه المعلومات الخاطئة أضعفت عملية صنع القرار على أعلى المستويات.

قد تعني الطفرات المستمرة لفيروس كورونا أن لقاحات كوفيد 19 الحالية لن تكون كافية للقضاء على الوباء. أثرت استجابة الحكومة الهندية (أو عدمها) على الفيروس بشكل كبير في كل من تلك الدولة وبقية العالم. إذا كان من الصعب على الولايات المتحدة حشد استجابة مشتركة، فإن تطوير رد على مستوى الأمم المتحدة يبدو مستحيلاً.

قد تكون التجارة والاتصالات عالمية الآن، لكن الحكم ليس كذلك. إذا أردنا الاستمرار في العيش في اقتصاد عالمي، فنحن بحاجة إلى تطوير نظام فعال للحوكمة العالمية.

هذا هو أكبر درس من كوفيد 19. الاقتصاد العالمي يجعل المشاكل المحلية عالمية. حتى لو تمكنا من التغلب على هذا الوباء، فلا يمكننا بالضرورة أن نتغلب على الوباء القادم – أو على مشاكل أخرى مثل تغير المناخ، والتي لها أيضًا تأثير تصاعدي وغير متساو وتتطلب حلولًا عالمية. إذا لم نتخلص الدروس من هذه الجائحة، فإن جنسنا البشري يستحق أن ينقرض.

لويجي زينغاليس أستاذ المالية بجامعة شيكاغو ومضيف مشارك في بودكاست كابيتالينزنت.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.

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