العراق واميركا يبحثان ملفات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

السعي الى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم

الصباح الجديد ـ متابعة:

بحث وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر عدة ملفات اهمها تجهيز مادتي الحنطة والرز الاميركية للعراق وتبادل وجهات النظر في عقد الدورة الثالثة للمجلس العراقي الامريكي للتجارة والاستثمار وبما يخدم مصالحهما المشتركة والمشاركة الامريكية في معرض الفرص الذي سيقام على ارض معرض بغداد الدولي .

واشار الوزير الجبوري خلال اللقاء الى حرص العراق على تطوير علاقاته التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الى الانفتاح للسوق العالمي واهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في كافة الاصعدة والسعي الى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم.

واكد وزير التجارة ان وزارته لديها النية لإقامة معرض الفرص على ارض معرض بغداد الدولي وبمشاركة الهيئة الوطنية للاستثمار وهو فرصة لعرض منتجات الشركات المشاركة في السوق العراقية حيث دعا الجانب الأمريكي للمشاركة لأنه فرصة لمشاركة الشركات الامريكية في المعرض لدعم العراق اقتصاديا.

من جانبه دعا السفير الامريكي الى تطوير العلاقات وتفعيلها في الجانب الاقتصادي كون العراق يمتلك ارض خصبة تشجع المستثمرين للدخول الى السوق العراقية

هذا وتناول اللقاء كذلك الحديث عن موضوع النافذة الواحدة الذي يجري العمل في دائرة تسجيل الشركات بالتعاون مع الفريق التقني في الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث سيكون جاهز للعمل خلال الفترة القادمة بعد استكمال الاجراءات الفنية ، من الجدير بالذكر ان الجانب الامريكي طلب انعقاد الدورة الثالثة للمجلس العراقي الامريكي في الاسبوع الاول او الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل عبر الدائرة التلفزيونية.

من جهة اخرى تفقد وزير التجارة، الدكتور علاء الجبوري في جولة مسائية شملت مناطق الكمالية والنهروان وشهدت زيارة المناطق الفقيرة في مناطق النهروان والكمالية للاطلاع بشكل ميداني على نوعيات مفردات السلة الغذائية التي تجهز للمواطنين” ، مؤكدا في زيارته لمنطقة الكمالية بان “وزارة التجارة عازمة على استقرار مشروع السلة الغذائية وتجهيز مفرداتها للمواطنين بشكل منتظم ومستقر “.

وقال الوزير، خلال لقائه عدد من المواطنين من ابناء المنطقة بان “الوزارة مستنفرة بشكل كامل لغرض تجهيز مفردات السلة الغذائية وانها بصدد اعداد خطة لتجهيز الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية بعد واستقرار مشروع السلة الغذائية بعد ان عانى النظام البطاقة التموينية من مشاكل كبيرة بسبب قلة التخصيصات المالية”. وفي جولته لمدينة منطقة النهروان في شرق بغداد اكد الوزير الجبوري خلال زيارته لوكلاء المواد الغذائية بان “التعاون مطلوب الان بين الوزارة ووكلاء المواد الغذائية لغرض استقرار تجهيز السلة الغذائية والاسراع في ايصالها للمواطنين دفعة واحدة”. كما اكد أن “الوزارة بصدد معالجة المشاكل التي حصلت في الوجبة الاولى واتخاذ خطوات سريعة لانجاح الوجبة الثانية التي سيتم الاعلان عنها قريبا”.

من جانبه اكد المهندس باسم نعيم العكيلي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ان الحنطة المحلية مؤمنة في مخازن الشركة لهذا العام لجميع المحافظات بدون استثناء اكد المهندس باسم نعيم العكيلي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ان الحنطة المحلية مؤمنة في مخازن الشركة لهذا العام لجميع المحافظات بدون استثناء وقال باشرت ملاكاتنا العاملة في سايلو السماوة بتجهيز الحنطة المحلية المخصصة لمطاحن المحافظة للحصة السابعة بعد الانتهاء من تجهيز كامل الحصة السادسة واضاف الى ان ملاكاتنا العاملة تواصل عملها ولساعات متاخرة من النهار لانجاز تجهيز الحصص المقررة للمطاحن ، مبينا ان مخازن الشركة العامة الحبوب تمتلك من الخزبن الذي استلم من الفلاحين لهذا الموسم خاصة وان المثنى سوقت هذا العام ولاول مره اكثر من مئة الف طن من الحنطة وهذه الكمية امنت كامل الحصص المقررة للمحافظة هذا العام اذا ان الحاجة الشهربة للمحافظة بحدود العشرة الاف طن .، وطمأن ان الحنطة التي في مخازن التجارة تجهز بانسيابيه عالية وبدون اي تلكو في اي موقع .

وكشف مدير عام الشركة ان الوزارة تعمل جاهدة للاتجاة الى الاستيراد وحسب مايتم تقديرة من الحاجه الفعلية لتامين حصص الحنطة مطلع العام المقبل لتعويض التراجع في إنتاج الحنطة محليا نتيجة لقلة الامطار في المحافظات الشمالية هذا العام .