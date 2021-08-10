“نينورتا” تحتفي بسنويتها الثامنة عشرة في الدار العراقية للازياء

رفاه المعموري

احتضنت اروقة الدار العراقية للازياء فعاليات مهرجان منظمة نينورتا للثقافة والفنون والذي اقيم بالتزامن ومئوية الدولة العراقية.

تخلل المهرجان الموسوم بـ( تكوينات من بلادي) فقرات منوعة استهلت بافتتاح معرض تشكيلي على قاعة الواسطي في الدار، ضم مجموعة من الاعمال لفنانين موهوبين استعرضوا من خلال لوحاتهم، رؤاهم ومستويات مختلفة في الفن.

اعقب افتتاح المعرض جولة في اروقة الدار، منها السوق ومتحف الدار الذي احتوى قطع تجسد تاريخ ملوك وملكات بلاد الرافدين والطبيعة وحتى فن العمارة اضافة الى فلكلور وتراث محافظات العراق عبر الازياء والمصوغات المعروضة فيه.

وكان هناك وقت للاستمتاع بالموسيقى حيث قدم فريق المنظمة الموسيقي وصلات غنائية احيت في اذهان الحضور ذكريات لزمن مليء بتفاصيل جميلة وألحان عذبة لفن اصيل.

وعقب الفقرة الغنائية قدم فنانو المنظمة عرضا مسرحيا من المؤمل ان يتم ترشيحه للمشاركة في مهرجان القاهرة التجريبي والمسمى ( هام لي dream) الذي استوحى مؤلفه الاحداث من مؤلفات وليم شكسبير.

نضم المهرجان عبر تعاون مشترك مع إدارة الدار العراقية للازياء ممثلة بمديرها العام ووكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاستاذ عماد جاسم ومدير المنظمة الاستاذ محمد عبدالامير.

من جانبه ابدى وكيل الوزارة ومدير عام الدار استعداده لتذليل الصعوبات والبدء بتنفيذ المشاريع الفنية والثقافية وفتح افاق للعمل الذي يعيد الالق لتاريخ الدار وبصمتها المميزة بالتراث وثراء الأعمال الفنية.

منظمة نينورتا مجموعة فنية و ادبية مدنية مستقلة تدعو الى نشر الحرية والديموقراطية و احترام حقوق الانسان و تدعو الى تثقيف المجتمع من خلال الفن و الادب .