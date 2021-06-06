نقابة الفنانين تكرم السينمائيين الفائزين بجوائز عربية ودولية

سمير خليل

في خطوة رائعة كرمت نقابة الفنانين العراقيين نخبة من السينمائيين المبدعين ممن حازت افلامهم على جوائز سينمائية عربية ودولية، تكريم السينمائيين واعمالهم وعددهم (12) كان لفترة الستة اشهر المنصرمة وبحسب الفنان سعد عبد الله رئيس الشعبة السينمائية في النقابة فان” اتفاقا تم بين الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين والمخرج السينمائي الدكتورعلي حنون عضو المجلس المركزي في النقابة على وضع الشعبة السينمائية لبرنامج تكريم المبدعين في النشاط السينمائي دوريا كل ستة اشهر أي ان المكرمين حصدوا جوائز سينمائية للفترة بين كانون الثاني الماضي وحزيران الحالي “واضاف ” السينمائيون المكرمون هم : باقر الربيعي عن فيلمه (البنفسجية) وحصل على جائزة الابداع من مهرجان العودة السينمائي الدولي في فلسطين، والمخرج جعفر مراد عن فيلمه( ستيغما) الذي حصد جوائز عديدة في مهرجانات دولية، فحصل على جوائز افضل سيناريو , افضل وثائقي , افضل مخرج ,افضل فيلم عالمي من مهرجان ريو دي جانيرو للفلم القصير في البرازيل، وجائزة افضل فيلم وثائقي من مهرجان ( يو كي للفيلم القصير في بريطاني )، وكذلك افضل وثائقي من مهرجان روتردام للفيلم المستقل في هولندا، وافضل وثائقي ايضا من مهرجان سكرين باور في بريطاني، اما الفنان جمال امين فقد حصد جائزة افضل ممثل في مهرجان العودة السينمائي الدولي في فلسطين عن فيلم ( نباح )،

الفنان حسنين الهاني حصد بدوره جائزة افضل انيميشن من مهرجان جوائز غولدن ايرث في اميركا عن فيلمه ( هناك أجمل) ، وحصل الفنان حسين الاسدي على شهادة تقدير من مهرجان البحرين السينمائي عن فيلم (لم تكن وحيدة )، كما حصل على الجائزة الثانية من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، وفاز فيلم (نافذة حمراء) للفنان حسين العكيلي على جائزة افضل عمل درامي من مهرجان نافكو في اميركا، وحصل الفنان عدي عبد الكاظم على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان سينمانا في عمان عن فيلم (فلم بذرة) ، وكانت جائزة افضل فيلم وثائقي من مهرجان لندن للفيلم القصير من نصيب الفنان كامل قادر عن فيلم ( رمز الامان ) ، وحاز فيلم (فلم ارض الغراب) للفنان محمد دربندخاني على تنويه خاص من مهرجان سوسه في المغرب، وحصل مصطفى الشوكي منتج فيلم (انا امك يايوسف) على جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان مينا السينمائي في هولندا، والفنان المخرج ملاك عبد علي على جائزة افضل فيلم قصير من مهرجان الكويت للسينما الجديدة عن فيلمه ( الرسالة الاخيرة)، والفنان مهند الطيب على شهادة تقدير من مهرجان البحرين السينمائي عن فيلم ( عودة الروح )”.

وتابع ” وعلى هامش هذه المناسبة تم ايضا تكريم نخبة من المبدعين المسرحيين طاقم عمل مسرحية ( فرد عود – احلام عازف الخشب) المتوجة بالجائزة الفضية لمهرجان قرطاج للمونودراما في تونس وعلى رأسهم المخرج الدكتور حسين علي هارف والفنانين طه المشهداني ( بطل العرض) و محمد العطار ( عازف العود) و فنان السينوغرافياعلي جواد الركابي، والمسرحية من تأليف واخراج الدكتور حسين علي هارف”.