النقل: مشروع ميناء الفاو سيوفر 15 ألف فرصة عمل

سيفتح قريباً أبواب التشغيل لآلاف العاطلين

الصباح الجديد ــ متابعة :

أكدت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، امس الاحد، أن المشاريع المدرجة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير ستوفر بين (10-15) ألف فرصة عمل للعاطلين عن العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسين الخفاجي في صحفي ، إن “ميناء الفاو الكبير سيفتح قريباً أبواب التشغيل لآلاف العاطلين عن العمل كونه من المشاريع الكبيرة والعملاقة وسيوفر بين 10 و15 ألف فرصة عمل”.

وأضاف الخفاجي، أنه “تم تشكيل وحدة لمتابعة العمالة المحلية تابعة لهيأة المشروع تعنى بالأشراف على آلية تشغيل العمالة”.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة العامة لموانئ العراق في وزارة النقل في وقت سابق عن امكانية توفر اكثر من ( 700 ) فرصة عمل جديدة ستوفرها شركة دايو الكورية حال اطلاق التخصيصات الماليه للمشروع ضمن المشاريع الخمسه للبنى التحتيه لمشروع ميناء الفاو الكبير وتكون خاصة للسكان المحليين في قضاء الفاو.

وقال الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي المدير العام حسب بيان للوزارة : أن الموانئ تعمل على تشغيل اكبر عدد ممكن من العاملين المحليين لأهالي قضاء الفاو بعد إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع و المقدر ان تصل اعداد العماله للمشروع بحدود ( 10 -15 ) الف فرصة عمل مع مئات الاليات و المعدات والمواد الاولية الداخلة بالتنفيذ و التي سيتم استخدامها و توفيرها من السوق المحلية

وبين الفرطوسي اليوم توجهنا بزيارة ميدانية للاطلاع على العمل في ميناء الفاو الكبير لحلحة بعض المعوقات مع شركة دايو الكورية واوعزنا للشركة باجراء تحقيق لبيان أسباب إنهاء خدمات عدد من العاملين في المشروع من سكنة القضاء حيث وجهنا الشركة الكورية بعدم تكرار مثل هكذا أمور واحترام حقوق الإنسان وحل المشاكل عبر الحوار ومتابعة الأعمال بشكل مباشر من قبل المسؤولين بالإضافة إلى نصب لوحات تعريفية للوظائف والأجور التي تتقاضاها كل الفئات العاملة في الميناء , داعياً ابناء الفاو إلى عدم إغلاق الطريق والعمل على ايجاد شركة محلية لادارة وتشغيل العاملين و تكون حصراً من الفاو للتنسيق بين العاملين و بين ادارة شركة الموانئ بهذا الخصوص .

من جانبها بينت شركة دايو الكورية إنها توفر ( 700) فرصة عمل من العاملين المحليين العراقيين واكثر من 750 شاحنة مع سائقيها بالاضافه الى مئات الاليات للشركات المتعاقده لتنفيذ اعمال ثانويه في المشاريع التي يجري تنفيذها و التي وقعت عام 2019 بالاضافة الى الخبرات الاجنبية التابعة لشركة دايو ، منوهةً الى إنها تحترم القوانين المحلية وملتزمة بتنفيذها بضمنها اجور العمل الاضافي للعاملين معها وما يخص أجور واحترام حقوقهم