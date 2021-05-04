الصحة: الوافدون من الهند يحجرون ثلاثة أسابيع للتأكد من سلامتهم

طالبت المواطنين بتلقي اللقاح لتحقيق “المناعة المجتمعية”

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاثنين، أن الوافدين من الهند سيتم حجرهم لثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أخذ مسحتين منهم للتأكد من عدهم إصابتهم بفيروس كورونا لاسيما السلالة الجديدة، فيما أفادت بأن إقبال المواطنين على اللقاح لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يحقق المناعة المجتمعية.

وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة ربى فلاح في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الوزارة هيأت كامل الإجراءات بالنسبة للوافدين من دولة الهند، وسيتم حجرهم لمدة 14 يوماً في الأماكن المخصصة التابعة لدوائر الصحة”.

وأضافت فلاح، أن “الملاكات الصحية ستتولى أخذ مسحة اولية البي سي أر من كل وافد للتأكد من سلامته وعد إصابته”.

وأشارت، إلى أن “تسجيل أي إصابة مؤكدة في صفوف الوافدين، فان الملاكات الصحية ستتولى حجر المصاب ومعالجته وفق البرتوكولات المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأوضحت فلاح، أن “المسحات إذا ظهرت سالبة بالنسبة للوافدين فأنها لن تكون الأخيرة، بل سنأخذ مسحة أخرى بعد سبعة أيام من الحجر للتأكد أكثر من سلامتهم”.

وأوردت، أن “حجراً ثالثا سيكون لمدة أسبوع بحق الوافدين الذين يثبت سلامتهم ولكن في المنزل مع متابعة الوضع الصحي من قبل فرق مختصة تابعة للوزارة”.

وتواصل فلاح، أن “الإجراءات الوقائية يجب أن يطبقها جميع المواطنين وهو ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر فضلاً عن التباعد الاجتماعي، وتعاطي اللقاح”.

ورأت، أن “الإقبال على اللقاح رغم أنه في تزايد مستمر لكنه دون المستوى المطلوب ونطمح لمزيد من المتقدمين للحصول عليه في الأيام المقبلة، لكي نصل إلى المناعة المجتمعية”.

ومضت فلاح، إلى أن “اللقاح يعمل على كسر انتشار الوباء وتوفير الحصانة المجتمعية من الفيروس فضلاً عن منع دخول سلالات جديدة، ومنها السلالة الهندية”.