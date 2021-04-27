شركة غاز البصرة توفر جهاز فصل مكونات الدم لمركز أمراض الدم الوراثية في البصرة

في إطار مبادراتها وخدماتها المجتمعية

البصرة ـ سعدي السند:

اسهمت شركة غاز البصرة بتوفير (جهاز فصل مكونات الدم) لمركز أمراض الدم الوراثية في البصرة، لكي يستأنف استقبال مرضى فقر الدم المنجلي للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي بعضها إلى تدهور الحالة الصحية للمريض مما يجعله عرضةً للإصابة بالجلطات الدماغية أو أزمات الصدر الحادة.

الجهاز يعمل على تبديل دم المريض ونبذ الخلايا المنجلية

وللتعرف على أهمية هذا الجهاز قال الدكتور باسم عبدالكريم ألعبادي مدير مركز أمراض الدم الوراثية في البصرة : يعمل هذا الجهاز على تبديل دم المريض ونبذ الخلايا المنجلية واستبدالها بخلايا دم سليمة مُتبرَّع بها مما يسعف المريض لمدة أشهر يكون فيها بحالة صحية جيدة وبمأمن من تلك المضاعفات.

ويعد الجهاز المشار إليه على درجة كبيرة من الأهمية ويُتوقع أن يقدم الخدمة إلى عدد كبير من المرضى من محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية .

وانطلاقا من مبدأ التعاون والمنفعة الاجتماعية ولحاجة مركز أمراض الدم الوراثية في البصرة إلى تطوير العمل وتوسيعه على مستوى فصل مكونات الدم والتي تعمل على تحسين الحالة الصحية لفئة مرضى فقر الدم المنجلي، بادرت شركة غاز البصرة بالتنسيق مع مكتب المدير العام لصحة البصرة وشعبة المراكز التخصصية بتجهيز المركز بجهاز فصل مكونات الدم ليستأنف المركز استقبال مرضى فقر الدم المنجلي المحتاجين لجلسات تبديل الدم ونبذ الخلايا.

من واجبنا أن نستمر في دعم القطاع الصحي

اما المدير المفوض لشركة غاز البصرة مالكولم مايس فقد قال يشرفنا في شركة غاز البصرة بأن نكون جزءًا من المجتمع البصري وأنه من واجبنا أن نستمر في دعم القطاع الصحي خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها جميعاً وسيسهم هذا الجهاز بإذن الله في إنقاذ حياة العديد من المرضى، وإذا تمكنا من إنقاذ حياة مواطن عراقي واحد فقد حققنا الهدف المطلوب .

وأود أن أوجه رسالة شكر واحترام لجميع الملاكات الطبية الذين يحاربون من دون كلل من أجل مجتمع متعافٍ وسليم ، ومع بداية شهر نيسان من العام الماضي 2020، أطلقت شركة غاز البصرة مبادرة (من أجل بصرتنا) وهي جزء من مشروع الاستثمار المجتمعي ، تسعى الشركة من خلالها إلى دعم القطاع الصحي في البصرة بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية في ظل تفشي جائحة كورونا، كان آخرها سعي الشركة إلى توفير اسطوانات الأوكسجين لمستشفى المْدَينة العام حيث سيتم توفيرها في الأيام القليلة المقبلة.

نسعى إلى رفد القطاع الصحي

ومن جانبه قال مرفأ الأسدي نائب المدير المفوض لشركة غاز البصرة: أنا وزملائي في شركة غاز البصرة نشعر بالفخر لما تقدمه الشركة من دعم للمجتمع البصري، الخدمات الطبية هي من الأساسيات في الحياة ويجب أن تكون بمتناول جميع والمواطنين خاصة بهذا الوقت الصعب ونحن نسعى من خلال تعاوننا مع دائرة صحة البصرة إلى رفد هذا القطاع المهم بما يحتاجه وأدعو كافة القطاعات الأخرى للتعاون والتكامل فاليوم القطاع الصحي يحتاج الى الدعم من الجميع

معلومات حول شركة غاز البصرة

وتعد شركة غاز البصرة مشروع مشترك مدته 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك أسهما بنسبة %51 وشركة شل والتي تمتلك %44 من الأسهم ، إضافة الى شركة ميتسوبيشي والتي لديها أسهم بنسبة %5. إن معدلات الإنتاج لشركة غاز البصرة تصل نحو الى 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وتعد كمية الغاز هذه كافية لإنتاج نحو 3.4 كيكا وات من الطاقة الكهربائية التي تكفي لتجهيز ملايين المنازل والمصانع في العراق. وتقوم الشركة حاليا بجمع ما يقارب %60 من الغاز المنبعث من ثلاث حقول نفطية في مدينة البصرة وهي: حقل الرميلة وحقل غرب القرنة 1 وكذلك حقل الزبير.

وتعد شركة غاز البصرة المركز الرئيس لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العراق مما يجعلها الشركة العراقية الرئيسة لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الأساس للهيدروكربونات المستخدمة لتوليد الطاقة. توفر شركة غاز البصرة نحو %80 من حاجة السوق المحلي من الغاز المسال (غاز الطبخ) إضافة إلى التطوير المستمر لقدراتها التصديرية داعمة العراق من خلال تنويع مصادر التمويل وتحويله إلى بلد مصدر للغاز المسال والغاز المضغوط .

ولعبت شركة غاز البصرة منذ انطلاق فعالياتها في عام 2013 حتى نهاية عام 2019، دورا مهما في تقليل انبعاثات الغازات الملوثة التي تحترق جراء إنتاج النفط، حيث منعت 107 ملايين طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي، وهذا ما يعادل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من 4.5 محطة تعمل بالفحم بشكل مستمر في الفترة ذاتها، أو ما يعادل إزالة 3.5 مليون سيارة من السير في الشارع لمدة 6 سنوات. وفي عام 2019، أطلقت شركة غاز البصرة تنصيب أول محطة لمعالجة الغاز الطبيعي في البصرة وهو مشروع واعد مع وحدتين نموذجيتين حيث سيضيف 400 (مليون قدم مكعب قياسي) على مجموع إنتاج الشركة وسيصل معدل الإنتاج بذلك إلى 1.4 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم.