عضو ادارة نادي شهربان ليث اسماعيل: فريق الصالات يقدم مستويات متميزة

ديالى ـ رعد شريف:

قال عضو الهيئة الادارية لنادي شهربان الرياضي الدكتور ليث اسماعيل ابراهيم ان نتائج فريق كرة الصالات المشارك بمباريات الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي جيدة ومشجعة قياسا بوضعه الحالي وهو لم يقدم كل ما بجعبته من مستوى فني وستشهد الادوار المقبلة من البطولة تصاعد مستواه بشكل مستمر .

واضاف في حديث لرياضة ( الصباح الجديد ) ان مهمة فريقه صعبة وكبيرة مقارنة بما موجود من فرق مؤسساتية لها من الدعم المادي والمعنوي ما يؤهلها لان تكون بالصدارة ولكن ما قدمه خلال الفترة الماضية من مستويات اثارت اعجاب العديد من النقاد والمتابعين امام فرق الشرطة والجنسية ومصافي الوسط ما يجعلنا نطمح بالمزيد من النتائج خصوصا وان معدل اعمار لاعبيه بين ( 20ـــ 22 ) عاما وقدموا مستوى نالت رضا الكادر التدريبي والادارة .

موضحا : ونتيجة لهذه المستويات تم استدعاء ثلاثة لاعبين من الفريق للانضمام الى صفوف المنتخب الوطني وهم مصعب جمال وحيدر رعد وحارس المرمى ليث غسان وهذا يعتبر انجاز تحقق لنا كأدارة ولاعبين وجهاز تدريبي كوننا من الفرق الفتية في البطولة اضافة لتألق اللاعبين الاخرين وهم صهيب وليد وبلال نهاد وحسن خالد ولطيف خالد وحسين ومحمد واحمد بسيوني وسجاد هيثم .

وعن الية اقامة الدوري اجاب ابراهيم ان هذه الالية اتاحت الفرصة لجميع الاندية في اللعب بطريقة الذهاب والاياب وهي منصفة بكل تأكيد لكن التوقف الذي حصل اثر على معظم الفرق من الناحية البدنية بسبب الظروف الراهنة , فيما بين ان المستوى التحكيمي كان متفاوتا من حكم لاخر وظهرت هناك عدد من الكفاءات التحكيمية التي تمكنت من قيادة الكثير من اللقاءات الى بر الامان فيما يحتاج البعض من الحكام الى دورات صقل وتطوير لامكانياتهم الفنية .واستطرد بالقول ان ادارة ناديه قدمت كل ما تملك في سبيل استمرارية مسيرة فريقها بالدوري الممتاز وضحت بعدد من الالعاب الرياضية الاخرى لديمومة عطائه ورعاية جميع لاعبيه ومنحهم استحقاقاتهم المادية وفي حدود ما متوفر لديها من امكانيات مما اضطرها لتقليص والغاء شمل مجموعة رياضات في النادي ..لكنها عملت جاهدة على المشاركة بعدد اخر من الالعاب الى جانب مشاركة فريق الصالات والتي من الممكن ان تحقق نتائج في البطولات المحلية والمركزية ومنها الجودو وتنس كرة القدم والسلة .

واختتم عضو ادارة نادي شهربان حديثه بالتأكيد على ان مسيرة الدوري الممتاز تحتاج للكثير من الصبر والحكمة لمواجهة المعرقلات التي قد تحدث ولكن من حسن حظنا اننا نمتلك كادر تدريبي مميز تمكن من قيادة الفريق في المواجهات السابقة بكل حنكة واطلاعه على كل مستجدات العمل التدريبي الحديث .