كلية العلوم تنظم حلقات وندوات تخص المجتمع والمنهج الدراسي

مشاركة متميزة لها في معرض النتاجات العلمية لجامعة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة جانبا من أنشطة كلية العلوم في جامعة البصرة خلال شهر نيسان الحالي بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في اعلام الكلية .

مشاركة كلية العلوم في معرض النتاجات العلمية

فقد شاركت كلية العلوم في جامعة البصرة في معرض النتاجات العلمية تزامناً مع الذكرى الرابع والخمسين لتأسيس الجامعة .

وقال عميد كلية العلوم الدكتور موفق فاضل الشهوان لما تقدمه الجامعة ومن خلال خريجيها بشتى الاختصاصات العلمية والانسانية ومن دعم المجتمع بالمشاريع والابحاث التطبيقية المختلفة وتميزها المتواصل فمن الفخر ان نحتفل بذكرى تاسيسها لما قدمته طيلة سنوات عمرها الخصب .. وكانت لنا هذه المشاركة المميزة في هذا المعرض .

أما معاون العميد العلمي الدكتور علاء حسن عبد الله فقد أكد قائلا لقد كان لكليتنا مشاركة متميزة في معرض النتاجات العلمية اذ تم عرض النشاطات العلمية للعام ٢٠٢٠ والتي تضمنت النشاطات العلمية من بحوث منشورة في مجلات عالمية ومحلية وبراءات اختراع متميزة في مختلف التخصصات كما تم عرض بعض النماذج الاثرية المهمة الموجودة في كليتنا وقد أبدى المشاركون اعجابهم وتقديرهم لكل هذه الانجازات

وتضمن المعرض عرض براءات الاختراع وبحوثا ضمن مستوعبات سكوبس كما شمل المعرض عرض اصدار عددين الثاني والثالث لمجلة علوم البصرة وعددا من الكتب .

تسجيل سلالات جديدة لطفيلي الاكياس المائيه في بنك الجينات

وتمكن فريق بحثي في كلية العلوم بجامعة البصرة يتألف من الدكتور مسلم عبد الرحمن الطعمة والدكتور كريم هلال ثامر والباحث م.م.جعفر حامد مناتي الشمري من تسجيل سلالات جديدة من طفيلي الأكياس المائية Echinococcus granulosus المعزولة من الأغنام والابقار في محافظة البصرة في بنك الجينات العالمي GenBank.

ويعد هذا التسجيل الاول من نوعه لهذا الطفيلي على مستوى العراق حيث تم تسجيل هذه السلالات الخمس C13.KT316341.1 و EgC103 MT800801.1 و EG24 JF513081.1 و G1nqnC GU980911.1 و CE EF367289.1. وكذلك خضع تسلسل الحمض النووي للتنميط الجيني. وتأتي اهمية هذا التسجيل كون ان هذا الطفيلي مشترك بين الإنسان والحيوان وتقوم الكلاب السائبة بنشر الطفيلي مع ملوثات البيئة إضافة الى ذلك هنالك خلط بين السلالات التي تصيب الإنسان والأغنام والابقار والتي سجل إصابتها بالاكياس المائية لأول مرة على مستوى المحافظة والبلد حيث وجد الباحثون من خلال هذه الدراسة وجود سلالات محلية تختلف جينياً عن تلك المعزولة والمسجلة في بنك الجينات العالمي والمعزولة من دول الجوار.

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علاقة فيروس الابشتاين – بار بالسرطانات اللمفية الصلبة

ونوقشت دراسة في كلية العلوم بجامعة البصرة بعنوان (علاقة فيروس الابشتاين – بار بالسرطانات اللمفية الصلبة وتضمنت دراسة الباحث سلوى صباح شهاب التعرف على علاقة الفيروس بالسرطانات اللمفية والتي تضمنت سرطان الدم اللمفاوي الحاد واضطراب الخلية B الناضجة واللمفوما من نوع الهودجكن,

وقد تم اجراء الفحوصات المصلية باستخدام الاجسام المضادة الخاصة بالمستضدات VCA-IgG,VCA- IgM, بالاضافه الىEBNA-IgG هذا إضافة الى الفحوصات الجزيئية المتضمنة استخلاص الحامض النووي DNA والقيام بعملية Nested PCR واجراء عملية السكونس .

واستنتجت الدراسة ان هنالك اختلافات بين نتائج الاختبارات المصلية والجزيئية وان Seropositive هي من اكثر الحالات المسجلة بالإصابة بالفيروس واخيرا تم تشخيص بروتين الغشاء المتأخر في 31.25% من العينات والذي يعد من الدلالات على علاقه الفيروس بمسببات الاورام, واوصت الاطروحة بدراسة شامله للتعبير الجيني من قبل بروتين الغشاء المتأخر والمسؤول عن الاورام واستخدام تقنيات اخرى مثل FISH لدراسة التعبير الجيني للفيروس في الخلايا السرطانية إضافة الى امكانيه دراسة التعبير الجيني لبروتين الغشاء المتأخر في عينات اخرى مثل الدم ونخاع العظم .

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معالجة انواع مختلفة من المياة الملوثة

وناقشت الكلية الدراسة المعنونة معالجة انواع مختلفة من المياه الملوثة باستعمال البوليمر المركب – بولي اكريلامايد – كلوريد الالمنيوم.

وتهدف الدراسة التي قدمتها طالبة الدراسات العليا سارة عادل جاسب الى معالجة نماذج من المياه الملوثة باستعمال بوليمرات مركبة عضوية-غيرعضوية واجراء تجارب المعالجة بتطبيق تصميم التجارب “DOE” باستعمال منهجية سطح الاستجابه “RSM”.

وأستنتجت الدراسة كفاءة البوليمر المركب “ AlCl3-PAM” في معالجة نوعين من المياه الملوثة باختلاف شدة التلوث ومصادره. ، وأوصت الدراسة بحث سبل تطبيق هذه التقنية في محطات المعالجة الحالية وأضافة وحدات التلبيد بالبوليمر اليها لزيادة كفاءة المحطة

ونظمت كلية العلوم بجامعة البصرة حلقه نقاشيه بعنوان ( الفايروسات المرتبطه بمرض السرطان ) لطالبة الدراسات العليا اسيل عبد الحسن كريم ، وتهدف الدراسة الى التعريف بالفيروسات التي لها علاقة مباشرة بتطور انواع مختلفة من مرض السرطان عند الانسان وتصنيفها حسب نوع المادة الوراثية .

وتضمنت الدراسة التعريف بمرض السرطان وانواعه ومسبباته وركزت بعد ذلك على دور الفيروسات باحداث مرض السرطان من خلال اعطاء نبذة تاريخية عن اكتشاف هذه الفيروسات وربط علاقتها بأنواع السرطانات المختلفة والتعرف على صفاتها وطريقة انتقالها والتعرف على بعض الاليات التي من خلالها تحول هذه الفيروسات الخلايا الطبيعية الى خلايا سرطانية وكذلك التعرف على الطرق المختلفة المستخدمة لتحديد وجود هذه الفيروسات السرطانية في مختلف العينات المأخوذة من المرضى ودورها المباشر في تطور مرض السرطان.