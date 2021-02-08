ميسي على بعد هدفين من رقم قياسي جديد

قادش يثور ضد التحكيم الإسباني

مدريد ـ وكالات:

تمكن ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، من قيادة فريقه لفوز ثمين على ريال بيتيس، بنتيجة (3-2)، مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.ودخل ميسي كبديل في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف التعادل (1-1) بعد دقيقتين فقط، محرزا أسرع هدف بقميص برشلونة، بعد مشاركته كبديل في الليجا.ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن ميسي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي، وهو أن يصبح أفضل لاعب بديل، في تاريخ الدوري الإسباني.وأضافت أن خوليو ساليناس، الذي سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد وبيلباو، هو الوحيد الذي يمتلك أهدافًا أكثر من ميسي، في الليجا، كلاعب بديل، حيث سجل 28 مرة، مقابل 27 للأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي، بهدفه في شباك بيتيس، عادل أوسكار دي باولا بـ27 هدفا، في حين يأتي والتر باندياني في المركز الرابع بهذه القائمة، برصيد 26 هدفا، ثم مانو سارابيا بـ22 هدفا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فقد سجل ميسي هدفه بعد دخوله بـ136 ثانية فقط، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني. وأوضحت أن هذا الهدف هو الأسرع لميسي بقميص برشلونة، بعد دخوله كبديل في الليجا.

وفي تفوق عالمي جديد للنجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة، ميسي، فقد أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، عن أفضل لاعب خلال العقد الماضي، بناء على تصويت أعضاء الاتحاد في 150 دولة عبر العالم.وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، هو من فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العقد الأخير.

وشملت قائمة أفضل 10 لاعبين العديد من نجوم اللعبة، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وروبرت ليفانوفسكي.وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين كالتالي:ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس – البرتغال)، أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي – إسبانيا)، نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان – البرازيل)، سيرجيو راموس (ريال مدريد – إسبانيا)، مانويل نوير (بايرن ميونخ – ألمانيا)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ – بولندا)، جيانلويجي بوفون (يوفنتوس – إيطاليا)، زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان – السويد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد – كرواتيا).

وفي سياق متصل، أصدر برشلونة بيانا رسميا، للكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو.وتعرض أراوخو للإصابة خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس أول أمس، التي انتهت بفوز البارسا بصعوبة 3-2، حيث خرج في الدقيقة 11، ودخل بدلا منه الهولندي فرينكي دي يونج.وقال برشلونة في بيانه: «رونالد أراوخو يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وسيخضع غدا لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة المدى الدقيقة للإصابة».ولم يعلن برشلونة مدة الغياب المتوقعة لأراوخو.ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، يوم غد الأربعاء ، على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

إلى ذلك، تقدم قادش باحتجاج إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، وطالبه بإجراء تغييرات على نظام حكم الفيديو المساعد، بعد «قرارات ضد الفريق» للمباراة الثانية على التوالي، في دوري الدرجة الأولى.وخسر قادش (4-1) أمام ريال سوسيداد، أول أمس بعدما اُحتسبت ركلة جزاء ضده، عقب مراجعة من حكم الفيديو، وبعدها حصل على ركلة جزاء ألغاها الفار.كما طُرد لاعبه، ماركوس ماورو، بعد تدخل آخر من تقنية الفيديو.

وخلال الهزيمة الأسبوع الماضي (4-2)، على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد، حرم حكم الفيديو المساعد قادش من ركلة جزاء، بعدما اصطدمت الكرة بذراع كوكي، لاعب وسط أتلتيكو، أثناء سقوطه على الأرض.ووقع الرسالة الغاضبة، مانويل فيزكاينو فرنانديز، رئيس نادي قادش، ونُشرت على موقعه بعد الهزيمة أمام سوسيداد.وقال النادي إن قرارات حكم الفيديو المساعد «لا تستند إلى أي معايير»، بينما «يحتسب شيء في مباراة، ولا يحتسب في أخرى».

وأضافت رسالة الاحتجاج «شق قادش طريقه من القاع، ولا نهتم بوسائل الإعلام، التي تقول إننا مدينون بمزيد من النقاط، بسبب أخطاء حكم الفيديو المساعد.. نسعى للحصول على ما نستحقه على أرض الملعب».

وواصل قادش «لا نستحق أن تكون التقنية دائما ضد مصالحنا، لا يمكننا رفع أصواتنا لأننا سنعاقب.. لذلك نلتزم الصمت ضد الظلم، الذي نعاني منه أسبوعا بعد آخر، بسبب أخطاء حكم الفيديو المساعد».وتابع «لذا أيها الرئيس، يرجى إصلاح تقنية حكم الفيديو المساعد، من أجل كرة القدم ولصالح الاتحاد الإسباني، ولصالح الجميع».