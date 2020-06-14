تغييرات على “الأوسكار” بهدف تصحيح الأخطاء

الصباح الجديد-وكالات:

قررت أكاديمية الفنون والعلوم الأميركية إجراء تغييرات كبيرة على جوائز الأوسكار، منها تحديد عدد المرشحين لأفضل فيلم ووضع معايير تحدد لاحقا للتمثيل والتضمين لتأهل الأفلام.

كما أعلنت الأكاديمية أيضا أنه سيكون هناك عشرة مرشحين لأفضل فيلم بدءا من الحفل الرابع والتسعين لجوائز الأكاديمية عام 2022.

وتخطط الأكاديمية أيضا لتطبيق متطلبات التأهل بالنظر إلى التنوع بالتعاون مع نقابة منتجي أميركا والتي سيجري الانتهاء منها بنهاية يوليو.

ولن تؤثر التغييرات على حفل الأكاديمية الثالث والتسعين المنتظر إقامته في لوس أنجليس 28 فبراير 2021.

وكانت الأكاديمية قد غيرت عدد المرشحين لأفضل فيلم مرات عدة في تاريخها.

ففي 2009، توسعت القائمة من خمسة إلى عشرة أفلام، ما قد ينظر إليه وقتها على أنه استجابة لعدم ترشيح فيلم “دارك نايت” لكريستوفر نولان.

وفي 2011، تغيرت الفئة لتحتمل من خمسة إلى عشرة أفلام، ما أدى إلى ظهور أفلام مرشحة أكثر في سنوات معينة.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية، دون هادسون، في بيان مكتوب “بالرغم من إنجاز الأكاديمية للكثير، فإننا نعلم أنه مازال هناك الكثير لينفذ لضمان تكافؤ الفرص في المجلس.” وتابع “الحاجة للتعامل مع هذه المشكلة ملحة. ومن أجل هذا، سنعدل- ونستمر في دراسة- قواعدنا وإجراءاتنا لضمان سماع والاحتفاء بكل الأصوات.”