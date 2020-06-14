عام 2020 شبهه البعض بمذاق رقائق البطاطا مع معجون اسنان

الصباح الجديد-وكالات:

بدأ عام 2020 بالكثير من التوقعات الإيجابية والطاقة حتى أن خبراء الأبراج توقعوا عام ملئ بالأحداث، لكن لم يخطر ببال أحد أن يكون عام 2020 بهذا الشكل القاسي أبداً.

إذا تخيلنا للحظة واحدة المستقبل، وحال الأطفال وهم يدرسون الأحداث التي وقعت في 2020 كم يكون الأمر صعب بالنسبة لهم، فمع بداية العام توقع البعض وقوع حرب عالمية ثالثة، ولم يمر الشهر الثاني حتى بدأت أخبار فيروس كورونا في الانتشار ومنها إلى الحجر المنزلي حتى تجاوز أعداد المصابين “سبعة ملايين” شخص كل هذا خلال ستة اشهر فقط، فهل يمكن أن تتخيل ما قد يحدث في الستة اشهر التالية من هذا العام.

السخرية من أحداث عام 2020 لا تقف عند حد خصوصاً لدى الأشخاص محبي السفر والذين وضعوا خطط رائعة لتمضية هذا العام في أماكن متنوعة من العام، وكانت النتيجة تعليق حركة الطيران عالمياً حتى أنهم لم يتمكنوا من مغادرة المنزل وظلوا عالقين مع الطعام وغسيل الأطباق.

السؤال الآن هل يمكنك أن تتخيل مذاق محدد لعام 2020 إذا تحولت إلى رقائق بطاطس، فالبعض وجد أنها تشبه مزيج عصير البرتقال ومعجون الأسنان وهو المذاق الأسوأ.