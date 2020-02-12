نبيل صباح: نقطة الاستقلال ليست سيئة.. وسنهزم الوحدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد نبيل صباح لاعب الشرطة، رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني، في افتتاح مجموعات دوري أبطال آسيا.

وافتتح الشرطة مشواره في دوري الأبطال، بالتعادل مع استقلال طهران بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين، في ملعب فرانسو حرير في أربيل، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وقال صباح : «نتيجة المباراة لم تكن سيئة، فالاستقلال من الفرق الكبيرة ومتمرس في هذه البطولة، ناهيك عن الظروف التي مررنا بها نتيجة توقف المنافسات المحلية».

وأضاف: «الفريق طوى صفحة المباراة الأولى ونركز على المباراة المقبلة أمام الوحدة الإماراتي، والتي ستكون في السابع عشر من الشهر الجاري، في ستاد فرانسو حريري، وطموحنا حصد النقاط الثلاث».

وتابع: «الوحدة ليس سهلا، لكننا عازمون على خطف الفوز، لأن المباراة ستكون في ملعبنا، وعلينا حصد النقاط كاملة من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، ونحن مؤهلون لبلوغ الدور المقبل».