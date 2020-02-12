مواقع التواصل تؤثر على خياراتنا الغذائية

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أظهرت دراسة حديثة أن ما يأكله أصدقاؤنا على وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر بنحو مباشر على خياراتنا الغذائية.

ووجد العلماء أن الناس يتناولون مزيداً من الفواكه والخضروات يومياً، إذا اعتقدوا أن أصدقاءهم على فيس بوك يفعلون الشيء نفسه.

ولا تقتصر أساليب تقليد الطعام على عادات الأكل الصحية، فقد زاد استهلاك الوجبات السريعة بمقدار الثلث، لدى الأشخاص الذين شاهدوا أصدقاءهم يكثرون من تناول هذه الوجبات على مواقع التواصل.

وحذر الباحثون من أن اتباع العادات الغذائية غير الصحية لأصدقائنا على مواقع التواصل، قد يمنحنا رخصة خطيرة للأكل بنحو عشوائي.

وعادة ما يكون نجوم وسائل التواصل الاجتماعي هم الأكثر تأثيراً على نظامنا الغذائي، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن تأثيرات الأصدقاء لا تقل أهمية، بحسب صحيفة «ديلي ميل «البريطانية.

وقال باحثون من جامعة أستون في برمنغهام، إن النتائج قد تكون مفيدة لمعالجة عادات الأكل السيئة لدى الأطفال الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت ليلي هوكينز التي قادت الدراسة، وهي طالبة دكتوراه في علم النفس الصحي «تشير هذه الدراسة إلى أننا قد نتأثر بأقراننا الاجتماعيين أكثر مما ندركه عند اختيار بعض الأطعمة. ويبدو أننا نتتبع بشكل لا شعوري سلوك الآخرين عند اختيار أطعمتنا».

وأضافت «لذلك إذا كنا نعتقد أن أصدقاءنا يأكلون الكثير من الفواكه والخضروات، فمن الأرجح أننا سوف نتبع الخيار الصحي نفسه ، ومن ناحية أخرى، إذا شعرنا أنهم سعداء بتناول الكثير من الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، فقد يمنحنا ذلك ترخيصاً بالإفراط في تناول الأطعمة التي تضر بصحتنا».

في حين كشفت مختصة أسترالية بالتغذية عما يحدث بالفعل لجسمك عند تناول الوجبات السريعة، بما في ذلك الشعور بالانتفاخ والإرهاق والجوع بشكل أسرع.

وقالت سوزي باريل، من سيدني، إن الوجبات السريعة الأكثر شعبية تحتوي على عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها ليوم كامل تقريباً، إضافة إلى المزيد من السكريات والملح والدهون المشبعة، بما يزيد على الحصة الموصى بها ليومين.

وبينما يؤدي تناول الأطعمة المصنعة على المدى الطويل إلى زيادة الوزن، ومجموعة من المخاطر الصحية مثل أمراض القلب والسكري، قالت سوزي إن هناك تغيرات سريعة تحدث في جسمك في غضون ساعة إلى ساعتين من تناول وجبة سريعة.

وقالت سوزي في مدونتها «الحقيقة هي أن هناك العديد من الآثار الجانبية السيئة حتى عندما تتناول الوجبات السريعة بين الحين والحين الآخر».

وعندما تمتلىء المعدة بكمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكريات، فمن المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى بسرعة أكبر.

وأوضحت سوزي «هذا يعني أنه أنك تتناول 1000 سعرة حرارية في أقل من 10 دقائق، مما يجعل الجسم يحب هذه الكثافة من الطاقة، لدرجة أنه يتوق إليها مرة أخرى بسرعة كبيرة».

ولن تشتهي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات فحسب، بل قالت سوزي إن المحتوى العالي من الملح في البيتزا الاعتيادية والبرغر والدجاج المقلي يؤدي إلى الشعور بالنفخة والإرهاق.

وأضافت «المحتوى المرتفع من الملح سيؤدي عموماً إلى الاحتفاظ بسائل إضافي، حيث يحاول الجسم العمل بجهد أكبر، في محاولة للتخلص من كمية الملح الكبيرة التي يتعرض لها».

وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالتعب والخمول لمدة ساعة أو ساعتين بعد تناول الوجبات السريعة. وبالنسبة للقلب، فهذا يعني أيضاً العمل بجهد أكبر، مما يضع المزيد من الضغط على الجسم بشكل عام.

وعندما تأكل وجبة غنية بالدهون والكربوهيدرات، فإن جسمك مجبر على إفراز كمية إضافية من الأنسولين في محاولة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، والمستويات العالية من الأنسولين الإضافي تؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين والإصابة بمرض السكري ونشوء الالتهابات في الجسم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.