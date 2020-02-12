  • الأربعاء , 12 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الأقاليم تطلع على قسم الموهبة الرياضية في الديوانية

رياضة
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إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:
يتواصل برنامج الزيارات الميدانية التقييمية لمراكز الموهبة الرياضية المنتشرة في عموم العراق الذي تقيمه دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة ، حيث زار وفد الدائرة مركز موهبة الديوانية ، للاطلاع على المنشآت والأبنية والقاعات التابعة له في مختلف الالعاب التي يعنى بها، بعدها تفقد الوفد يرافقه مدير القسم حسين القريشي والموظفين العاملين في القسم ، مراكز العاب ( كرة القدم وكرتي الطائرة والسلة والمصارعة وقاعة المحاضرات.
القريشي قدم شرحا وافيا عن مراكز الالعاب والوحدات التدريبية والمشاركات المحلية و المركزية التي خاضتها وطرح مقترحات وافكارأً عده لتقويم عمل القسم وتجاوز المعرقلات ،وتزامن وصول الوفد الى مركز موهبة كرة القدم مع وجود المحاضرالآسيوي الكابتن ( حميد مخيف ) الذي القى محاضرة حث فيها اللاعبين على بذل الجهد والمثابرة للوصول الى ما يطمحون اليه ، وختام جولة وفد شؤون الأقاليم والمحافظات في مدينة السينية مركز موهبة الديوانية بالمصارعة ، حيث أجرى لاعبو المركز وحدة تدريبية ، كما اطلع الوفد على البنية التحتية للمنشآت الرياضية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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