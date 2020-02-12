الأقاليم تطلع على قسم الموهبة الرياضية في الديوانية

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

يتواصل برنامج الزيارات الميدانية التقييمية لمراكز الموهبة الرياضية المنتشرة في عموم العراق الذي تقيمه دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة ، حيث زار وفد الدائرة مركز موهبة الديوانية ، للاطلاع على المنشآت والأبنية والقاعات التابعة له في مختلف الالعاب التي يعنى بها، بعدها تفقد الوفد يرافقه مدير القسم حسين القريشي والموظفين العاملين في القسم ، مراكز العاب ( كرة القدم وكرتي الطائرة والسلة والمصارعة وقاعة المحاضرات.

القريشي قدم شرحا وافيا عن مراكز الالعاب والوحدات التدريبية والمشاركات المحلية و المركزية التي خاضتها وطرح مقترحات وافكارأً عده لتقويم عمل القسم وتجاوز المعرقلات ،وتزامن وصول الوفد الى مركز موهبة كرة القدم مع وجود المحاضرالآسيوي الكابتن ( حميد مخيف ) الذي القى محاضرة حث فيها اللاعبين على بذل الجهد والمثابرة للوصول الى ما يطمحون اليه ، وختام جولة وفد شؤون الأقاليم والمحافظات في مدينة السينية مركز موهبة الديوانية بالمصارعة ، حيث أجرى لاعبو المركز وحدة تدريبية ، كما اطلع الوفد على البنية التحتية للمنشآت الرياضية.