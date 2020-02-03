طاقم عراقي يقود لقاء تأهيليا لكأس الاتحاد الآسيوي

ثامر ورفاقه ينشدون التفوق في قيرغيزستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

يقود طاقمنا الدولي “نخبة آسيا” المؤلف من، زيد ثامر للوسط ومساعديه اكرم علي واحمد صباح قاسم ويوسف سعيد حكما رابعا، في الساعة الحادية والنصف من صباح يوم غد الاربعاء بتوقيت بغداد، لقاء تاهيليا ضمن “play of” المؤهل لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين فريقي نيفيتشي القيرغيزستاني وآهال التركمانستاني.

وقال الحكم الدولي زيد ثامر، ان مقوم الحكام في المباراة سيكون الإماراتي احمد يعقوب، موضحا ان طاقم التحكيم يتطلع لتأكيد جدارته في قيادة المباراة التي ستجرى في مدينة أوش القيرغيزستانية، سيما بعد النجاحات التي تحققت للصفارة العراقية في المحافل الخارجية.

واوضح ان الطاقم العراقي، يملك الاهلية والمقدرة على إدارة المباراة إلى بر الامان وتسجيل افضل درجات النجاح بفضل ما يملكه من مؤهلات فنية عالية وتطبيق لقانون التحكيم الدولي الحديث والخبرات التي كسبها من التعامل في المباريات الخارجية.