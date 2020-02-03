يوفنتوس يعزز صدارته.. ورونالدو يعادل إنجاز تريزيجيه

لاتسيو يقتنص وصافة الكالتشيو بخماسية في سبال

روما ـ وكالات:

أحرز كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، هدفين من ركلتي جزاء، في لقاء فريقه أمام فيورنتينا، على ملعب أليانز ستاديوم، أول أمس، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن رونالدو بذلك نجح في التسجيل بـ9 مباريات على التوالي بالدوري الإيطالي.. وأضافت أن الدون عادل بذلك رقم ديفيد تريزيجيه، مهاجم يوفنتوس السابق، الذي فعل الأمر نفسه عام 2005.. ورفع رونالدو رصيده إلى 19 هدفًا بالدوري الإيطالي، ليقترب من شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وهداف المسابقة برصيد 23 هدفًا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الدون بهدفيه في شباك فيورنتينا، وصل إلى الهدف رقم 50 له بقميص البيانكونيري في جميع المسابقات منذ انضمامه للسيدة العجوز. . وجاءت أهداف رونالدو الـ50 في 70 مباراة مع اليوفي.

فيما قالت شبكة «سكواكا»، إن كريستيانو هو أكثر من سجل أهدافًا بالدوري الإيطالي (40 هدفا) منذ انضمامه ليوفنتوس، أكثر من أي لاعب آخر بالمسابقة.. وانضم رونالدو لصفوف يوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفق بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

وفاز يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم في تورينو.. ويدين اليوفي في انتصاره إلى نجمه الأول كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في الدقيقتين (39 و80) من ركلتي جزاء، وماتياس دي ليخت بالدقيقة 91.وبهذا الفوز، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة بالمركز الـ14.

إى ذلك، لم يُظهِر لاتسيو أي رأفة بضيفه «المتواضع» سبال، ودك شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف، ليقفز لوصافة الدوري الإيطالي مؤقتا، وعلى ملعب (الأوليمبيكو) انقض «النسور» على ضيفهم، ولم يمهلوه أي فرصة لالتقاط الأنفس منذ البداية بعد أن سجلوا هدف التقدم بعد 3 دقائق فقط من البداية عن الطريق المهاجم والنجم تشيرو إيموبيلي.. وفي الدقيقة 16، أضاف المهاجم الإكوادوري المخضرم فيليبي كايسيدو ثنائية الفريق العاصمي.

ثم عاد إيموبيلي مجددا لهز الشباك مضيفا هدفه الشخصي الثاني والثالث للاتسيو في الدقيقة 29، ليعزز تربعه على صدارة هدافي «السيري آ» برصيد 25 هدفا بفارق 6 أهداف كاملة عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.. وفي الدقيقة 38، واصل كايسيدو هو الآخر مسلسل التألق بالهدف الثاني له والرابع لأصحاب الضيافة.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدا الدقيقة 58، اختتم الجناح النيجيري الشاب بوبي أديكاني خماسية لاتسيو في اللقاء.. في حين سجل سيموني ميسيرولي هدف الشرف لسبال في الدقيقة 65.

وبهذا الانتصار، يستعيد لاتسيو مسلسل انتصاراته بعد تعادله في الجولة الماضية في «الدربي» أمام روما، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة يقفز بها مؤقتا لوصافة الترتيب، مع تبقي مباراة مؤجلة له، بفارق 5 نقاط خلف يوفنتوس الذي أكرم ضيافة فيورنتينا بثلاثية نظيفة في وقت سابق اليوم ذاته.. فيما، يقبع سبال في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة بعد أن تجرع خسارته الرابعة في آخر 5 جولات، الـ15 هذا الموسم.

وفقد أتالانتا نقطتين ثمينتين في سباق الصراع على بطاقة دوري الأبطال بتعادله إيجابيا في عقر داره أمام جنوى بهدفين لمثلهما على ملعب (أتليتي آتزوري إيطاليا).. شهد الشوط الأول تسجيل الأهداف الأربعة، حيث بادر أتالانتا بهز الشباك في الدقيقة 12 عن طريق رافائيل تولوي، قبل أن يرد الضيوف بهدفين حملا توقيع دومينيكو كريشيتو (ركلة جزاء)، وأنطونيو سانابريا في الدقيقتين 19 و33 على الترتيب.

ولكن لم تمر دقيقتين إلا وأدرك أتالانتا التعادل عن طريق قائده السلوفيني وهدافه جوسيب إليتشيتش في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف أمام روما صاحب نفس الرصيد.. فيما يمتلك جنوى 16 نقطة لا يزال بها في منطقة الخطر (المركز الـ18).

وأوقف هيلاس فيرونا مسلسل انتصارات ميلان بتعادل إيجابي بهدف على ملعب (سان سيرو).. حيث باغت الضيوف بالتقدم في النتيجة بحلول الدقيقة 13 عن طريق ماركو دافيد فاراوني، ولكن أدرك «الروسونيري» التعادل في الدقيقة 29 عن الطريق التركي هاكان تشالهان أوجلو.وبرغم لعب فيرونا منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 68 بطرد المغربي الشاب سفيان أمرابط ببطاقة حمراء مباشرة، غلا أن لاعبي ميلان لم يستغلوا هذا النقص العددي واكتفوا في النهاية بنقطة التعادل.

وبعد 3 انتصارات متتالية، توقف مسلسل انتصارات الفريق اللومباردي الذي بات رصيده 32 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، متفوقا بفارق نقطتين أمام هيلاس ملاحقه في جدول الترتيب، والذي يمتلك مباراة أقل.