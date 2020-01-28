  • الثلاثاء , 28 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • ثقافة وفنون الشباب تقيم ندوة بشأن المواطنة الاولى لطلبة المدارس

ثقافة وفنون الشباب تقيم ندوة بشأن المواطنة الاولى لطلبة المدارس

رياضة
التعليقات على ثقافة وفنون الشباب تقيم ندوة بشأن المواطنة الاولى لطلبة المدارس مغلقة
3 views

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقامت دائرة ثقافة وفنون الشباب – قسم الثقافة في وزارة الشباب والرياضة، اول أمس، ندوة تعريفية بشأن موضوع المواطنة الاولى لطلبة مدرسة ثانوية الجوادين الاهلية بالتعاون مع نقابة المدربين العراقيين في بغداد الرصافة، بحضور أساتذة ومشرفين تربويين ، على قاعة جمعية التعاون الخيرية لمدرسة الامامين الجوادين ع.

وتناول المحاضرون الدكتور أكثم محمد والمدربة صابرين فلاح والدكتور علي عادل، أساسيات حب الوطن والمبادئ التي تبنى عليها المواطنة منها حب الوطن وبناء اواصر مجتمعية بين المكونات المختلفة والمتنوعة والتعامل مع الافراد على اساس الانسانية وحقوق المعايشة في الوطن الواحد وذلك بإستخدام لغة الحوار وتقبل الآخر، مؤكدين على الغاء كافة الفوارق والاختلافات فيما بينهم، وان بناء الوطن وتطوره يأتي في بناء الفرد للقيم المجتمعية والعيش في بيئة سليمة ونظيفة، واعرب مدير ثانوية الامامين الجوادين أحسن فرحان عن شكره وامتنانه لوزارة الشباب والرياضة لما تقدمها من ندوات وانشطة تعود بالفائدة على الشباب والمجتمع.

من جهتها اوضحت مدير قسم الثقافة في دائرة ثقافة وفنون الشباب بشرى عبد الوهاب ان موضوع المواطنة يمكن الاستفادة منه في كتابة القصة القصير والشعر وفن الخطابة، مبينة على أهمية ترسيخ حب الوطن وروح المواطنة لدى الشباب لأنهم أساس بناء الوطن.

وعلى هامش الندوة تم القاء قصائد شعرية من قبل الطالبات والطلاب المشاركين تنوعت قصائدهم بين الفصيح والحر والشعر الشعبي تغنت جميعها بحب الوطن.. وفي نهاية الندوة تم توزيع شهادة شكر وتقدير بين المحاضرين ومديري المدارس.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة