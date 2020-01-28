ثقافة وفنون الشباب تقيم ندوة بشأن المواطنة الاولى لطلبة المدارس

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقامت دائرة ثقافة وفنون الشباب – قسم الثقافة في وزارة الشباب والرياضة، اول أمس، ندوة تعريفية بشأن موضوع المواطنة الاولى لطلبة مدرسة ثانوية الجوادين الاهلية بالتعاون مع نقابة المدربين العراقيين في بغداد الرصافة، بحضور أساتذة ومشرفين تربويين ، على قاعة جمعية التعاون الخيرية لمدرسة الامامين الجوادين ع.

وتناول المحاضرون الدكتور أكثم محمد والمدربة صابرين فلاح والدكتور علي عادل، أساسيات حب الوطن والمبادئ التي تبنى عليها المواطنة منها حب الوطن وبناء اواصر مجتمعية بين المكونات المختلفة والمتنوعة والتعامل مع الافراد على اساس الانسانية وحقوق المعايشة في الوطن الواحد وذلك بإستخدام لغة الحوار وتقبل الآخر، مؤكدين على الغاء كافة الفوارق والاختلافات فيما بينهم، وان بناء الوطن وتطوره يأتي في بناء الفرد للقيم المجتمعية والعيش في بيئة سليمة ونظيفة، واعرب مدير ثانوية الامامين الجوادين أحسن فرحان عن شكره وامتنانه لوزارة الشباب والرياضة لما تقدمها من ندوات وانشطة تعود بالفائدة على الشباب والمجتمع.

من جهتها اوضحت مدير قسم الثقافة في دائرة ثقافة وفنون الشباب بشرى عبد الوهاب ان موضوع المواطنة يمكن الاستفادة منه في كتابة القصة القصير والشعر وفن الخطابة، مبينة على أهمية ترسيخ حب الوطن وروح المواطنة لدى الشباب لأنهم أساس بناء الوطن.

وعلى هامش الندوة تم القاء قصائد شعرية من قبل الطالبات والطلاب المشاركين تنوعت قصائدهم بين الفصيح والحر والشعر الشعبي تغنت جميعها بحب الوطن.. وفي نهاية الندوة تم توزيع شهادة شكر وتقدير بين المحاضرين ومديري المدارس.