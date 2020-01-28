شؤون الاقاليم تنظم زيارات تقويمية لمراكز الموهبة الرياضية

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

شرعت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج الزيارات الميدانية التقييمية لجميع مراكز الموهبة الرياضية في العراق بإشراف وحضور مسؤولي الدائرة ، وجرى تقسيم ملاكات القسم الى مجاميع توفد رفقة المسؤولين.

وكانت باكورة تنفيذ البرنامج مركز رعاية الموهبة الرياضية في واسط، حيث تفقد المعاون الاداري للمدير العام للدائرة منير قدوري جاسم، والوفد المرافق له بناية المركز والتقى مديره سلام حسين والملاكات الادارية والرياضية للمدارس التابعة للمركز ، وذلك بهدف تقييم الاداء و المساهمة في تطويره على مختلف الصعد.