الجويون يصفونها بالمتوازنة.. وشينيشل يحذر من المفاجأت

في ضوء قرعة الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصف المدرب المساعد للقوة الجوية، لؤي صلاح، قرعة فريقه في الدوري العراقي الممتاز، بأنها متوازنة نسبيًا.وقال صلاح «القرعة وضعتنا في مجموعة متوازنة ومريحة نسبيا، لكن من الضروري التحضير للمنافسات بشكل جاد ومثالي».وأضاف «المهمة ليست سهلة، هناك فرق منافسة في المجموعة ولديها طموح التأهل وبالتالي يجب علينا التحضير الجيد واحترام الخصوم».

وتابع «فريقنا مستعد بشكل جيد وتدريباتنا منتظمة بحكم مشاركة النادي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي منحتنا فرصة الاستمرار في التدريب بدون انقطاع».

وأوضح لؤي «هناك استقرار في التشكيل، لم يغادر أي لاعب في الانتقالات الشتوية، الثبات في التشكيل والحفاظ على الفريق، مصدر قوة لنا». يشار إلى أن القوة الجوية سيلعب ضمن المجموعة الثانية بجانب أندية الحدود والصناعات الكهربائية وأمانة بغداد والنفط.

من جهته، قال مدرب نفط الوسط، راضي شنيشل، إن دوري المجموعات دائمًا ما يشهد الكثير من المفاجآت.وقال شنيشل «لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف، جميع الأندية لديها الحظوظ، مباراة واحدة قد تقلب موازين المنافسة، كل الخيارات مفتوحة».وأضاف «البعض وصف المجموعة الثالثة بأنها الأقوى، أرى أن الفريق الذي يرغب في المنافسة، لا بد أن يخوض مباريات قوية».

وأشار إلى أن تدريبات نفط الوسط كانت متفاوتة بسبب تعطيل المنافسات رغم أن بداية الموسم كانت مميزة للفريق.يشار إلى أن نفط الوسط سيلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب أندية الشرطة وأربيل ونفط ميسان والطلبة.

في حين، قال مدرب الصناعات الكهربائية عادل نعمة، إن وضع الفريق لا يسر عدو ولا صديق، في ظل الانقطاع الطويل عن التدريبات، مؤكدًا أن الوقت المتبقي قصير لإعادة التوزان للاعبين قبل الدخول بالمنافسات.

وأضاف نعمة «بعد تحدد موعد الدوري وآليته تمت دعوة الفريق للتدريبات مجددا وخضنا المران الطبيعي لكن وضع الفريق ليس على ما يرام بعد الانقطاع الطويل عن التدريب».

وأكمل: «هذا بجانب انتقال مصطفى محمود هداف الفريق إلى الزوراء وعدم التحاق المحترف النيجيري رحيم أولابي رغم أنه يرتبط بعقد مع النادي لمدة موسم كامل وبالتالي سيأخذ عقده كامل ولا أعرف سبب عدم التحاقه».

وواصل: «الفريق انقطع عن التدريبات في الفترة السابقة لعدم توفر الأموال ولم يتسلموا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر وبالتالي كنا مضطرين لمنح اللاعبين استراحة وعاودنا التدريبات على أمل أن يستعيد اللاعبون جاهزيتهم البدنية».

وأشار إلى أن الصناعات الكهربائية في بداية الموسم ظهر بشكل مميز وبات منافسا للفرق الكبرى، لكن الظروف التي مر بها النادي أثرت بشكل كبير، منوها بأن الجهاز الفني لن يدخر جهدًا في إعادة ترتيب أوراق الفريق.

يشار إلى أن الصناعات يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري من الجولات الأربع التي أقيمت قبل أن تلغى هذه المنافسة ويلجأ الاتحاد لتنظيم الدوري بطريقة المجموعات.. ويلعب الصناعات في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الجوية وأمانة بغداد والنفط والحدود وتقام مبارياتها في دهوك.