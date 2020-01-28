«كورونا» يهدد اقامة مباراة اسود الرافدين امام هونغ كونغ

دوري الكرة ينطلق في 16 شباط

بغداد ـ الصباح الجديد:

باتت مباراة المنتخب الوطني امام مضيفه هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مهددة باقامتها على ارض الاخير، بسبب انتشار «فايروس كورونا» في دول شرق آسيا.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية ل‍هونغ كونغ كاري لام، أول أمس، حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني، مبينة انه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي، وكذلك احتفالات السنة القمرية الجديدة على الفور.

وستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 شباط، في حين سيتم وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية ورحلات القطارات السريعة منها وإليها.. ومن المقرر ان تقام المباراة في الـ31 من شهر اذار المقبل ضمن النافذة الثالثة من التصفيات، لكن في حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه، قد يتم نقل مكان اقامة المباراة الى ارض محايدة.

الاتحاد الاسيوي، اعلن قبل 3 ايام، عن نقل مباريات كرة القدم النسائية ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 إلى مكان آخر في شرق الصين، بعدما كان مقرر إقامتها في مدينة ووهان، والتي تعتبر المركز الأساسي من النسخة الجديدة لمرض «فيروس كورونا» الذى أودى بحياة تسعة اشخاص وأصاب المئات في البلاد.

إلى ذلك، أقيمت صباح أمس، مراسم قرعة مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مقر الاتحاد المحلي.وأسفرت قرعة البطولة التي ستنطلق في 16 شباط المقبل، عن تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات.

المجموعة الأولى تقام في (السليمانية أو زاخو).. تتألف من ، الزوراء – نفط الجنوب – الميناء – النجف – الكهرباء.. والمجموعة الثانية تقام في (دهوك).. تضم، القوة الجوية – الحدود – الصناعات الكهربائية – أمانة بغداد – النفط، والمجموعة الثالثة (أربيل).. تتكون من الشرطة – أربيل – نفط ميسان – نفط الوسط – الطلبة.

ويشهد الدور الأول، 3 مواجهات، حيث يلاقي الزوراء نظيره نفط الجنوب، والميناء ضد النجف، وسيكون الكهرباء بالانتظار في المجموعة الأولى، فيما يواجه القوة الجوية نظيره الحدود.

أما الصناعات الكهربائية يلاقي أمانة بغداد، وسيكون النفط بالانتظار في المجموعة الثانية، أما المجموعة الثالثة سيواجه فيها أربيل نظيره نفط ميسان، ويواجه نفط الوسط نظيره الطلبة، ويكون الشرطة في الانتظار.

من جانب اخر، اكد مسؤول شوكة النقل التلفزيوني محمد هيجل إمكانية ادخال تقنية الفار الى الدوري العراقي.وكتب هيجل في صفحته على الفيسبوك ان» تقنية الفار لاتحتاج سوى تدريب ١٥ حكما على ذلك واستحصال الرخصة الآسيوية».

واضاف «أكملت جميع الدراسات والتحضيرات الخاصة بالفار بعد ان استشعرت ضرورة هذه التقنية في الأيام القادمة ودورها السلبي إن لم تتوفر في إرجاع الحظر على ملاعبنا».وتابع «سأسلم الاتحاد دارسة مفصلة عن الموضوع وفق اخر متطلبات الفيفا والأمر يحتاج الى تعاون الحكومة وكذلك استحصال الرخصة من الاتحاد الدولي».وختم حديثه قائلا عن «نفسي انني جاهز وانتظر الإشارة فقط ولولا التغيرات في هيكلية الاتحاد لكنت قد قدمت المشروع بشكل رسمي».