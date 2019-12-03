ريهانا بروب النوم في حفل جوائز الأزياء

الصباح الجديد – وكالات:

أقيم ليلة اول أمس الاثنين حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية في قاعة ألبرت الملكية التاريخية في لندن وذلك بالشراكة مع علامة “سواروفسكي”، وتُعد هذه السّهرة من أضخم ليالي السنة المتعلقة بالموضة، فسجّادتها الحمراء تكتظّ بعارضات الأزياء وأيقونات الموضة والمصممين العالميين كلّ يبرز ما لديه على طريقته الخاصة، وعلى الرّغم من اعتمادها لون أخضر النعناع الاستثنائي لزيّها، اختارت النجمة البربادوسية ريهانا إطلالة بسيطة للغاية تألّفت من فستان الستان القصير مع فتحة صدر ضخمة نسقت فوقه معطف الشيفون الضّخم فبدت وكأنها ترتدي قميص نوم فلم تكن إطلالتها مناسبة لحدث ضخم متعلق بالأزياء.