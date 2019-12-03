ذا ويكند يُطلِق أغنية عن سيلينا غوميز

الصباح الجديد – وكالات:

يُهدي النجم ذا ويكند أغنية جديدة لحبيبته النجمة سيلينا غوميز بعنوان “Like Selena”. وهي ليست المرة الأولى التي يُغنّي فيها لحبيبته السابقة. فقد أطلق مسبقاً أغنية “Call Out My Name” التي يعدها الجمهور حول سيلينا، فيما تردد أنه ألغى ألبومًا كاملاً حول علاقتهما مع الإشارة إلى أنهما كانا يتواعدان منذ شهر كانون الثاني 2017، وانفصلا في شهر تشرين الاول من العام نفسه، علماً أن جعبة ذا ويكند تحمل أغنيتين جديدتين حيث أنه سيُطلِق قريباً أغنيته Blinding Lights وبعدها “Heartless”.

وحاول كل من ذا ويكند وسيلينا أن يقضيا وقتهما سويّاً قدر المُستطاع، ولطالما شوهدت سيلينا تدعم حبيبها في حفلاته وهو فعل الشيء نفسه لكن جداول أعمالهما المُزدحمة لم تسمح لهما بالاستمرار معا لذلك قررا الانفصال.