  • الثلاثاء , 3 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

بعد أزمته الصحية.. شائعات الوفاة تطارد محمد فؤاد

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الصباح الجديد – وكالات:

برغم النفي المتكرر من نقابة المهن الموسيقية ومن الفنان نفسه لوجود أي تدهور في حالته الصحية بل وبعد خروجه من المستشفى بالفعل انتشرت شائعة بوفاة الفنان محمد فؤاد متأثراً بأزمته الصحية الأخيرة وهو ما دعاه ليكشف عن تطورات حالته الصحية في أول تصريح صحفي بعد خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى به العلاج وأكد أنه تعرض منذ أيام قليلة إلى وعكة صحية شديدة عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم، ووجه النجم المصري الشكر لجمهوره في مصر والوطن العربي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين.
وأظهرت له الحب الحقيقي من جانب الجمهور، وقال فؤاد: “خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي، وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة النقاهة حاليًا فـي منزلـي ووسـط أسرتـي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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