كاترينا جونز بعيدة عن السينما بسبب تقدمها بالسن

الصباح الجديد – وكالات:

لم يعد مفاجأة وهي في هذه المرحلة من العمر، فان رؤية كاترينا جونز (50) عاما مرفوضة نظرا لعمرها، ولكن قد تشعر بالصدمة لمعرفة انها حرمت من دورها عندما كانت ماتزال في التاسعة عشر من عمرها، كانت مراهقة وارادت اختبار دور غرامي ، تقول” المخرج اخبرني حينها انني كبيرة جدا في السن وجميلة جدا للدور” فيما بعد منحها المخرج نفسه الفرصة للعمل في ادوار اخرى حيث كانت قادرة على اثبات موهبتها وانتصرت في الافلام التي صورت شخصيات بارزة جعلتها مشهورة.

هذا الامر انسحب على نجمات اخريات بعيدات اليوم عن الشاشة بسبب التقدم في العمر مثل آن هاثاواي واوليفيا وايلد وايما واتسون واليزابيث بانكس وغيرهن.