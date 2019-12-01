حديقة حيوان تشرك الزوار في تسمية صغير فرس النهر

الصباح الجديد – وكالات:

يمكن لزوار حديقة حيوان في تايلاند المشاركة في اختيار اسم أحدث الوافدين لديها وهو مولود لفرس النهر القزم يجتذب الحشود لمشاهدته، وولد الصغير في نهاية تشرين الأول الماضي في حديقة حيوان تديرها الدولة في إقليم تشونبوري الذي يبعد نحو 80 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة بانكوك والوافد الجديد هو سادس فرس نهر قزم في تلك الحديقة وهو ظريف وبصحة جيدة لكنه بلا اسم بعد، وطرح القائمون على رعاية الصغير في الحديقة اسمين لأطباق محلية محبوبة أحدهما هو (مو تون) والآخر (كاكي)، ووضعت الحديقة على صفحتها على فيسبوك دعوة للتصويت على اختيار الاسم حتى 20 ديسمبر كانون الأول ووعدت المشاركين بدخول سحب على جائزة مالية أو دخول مجاني للحديقة لمدة عام، والموطن الأصلي لفرس النهر القزم هو غابات ومستنقعات غرب أفريقيا وحجمه في البلوغ يصل لنصف فرس النهر الاعتيادي.

ومن المقرر إعلان الاسم الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في 28 ديسمبر كانون الأول.