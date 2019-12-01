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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العراق ولندن يبحثان دعم الجهود لمكافحة الارهاب

منوعات
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بغداد – الصباح الجديد

بحث العراق وبريطانيا، كيفية الدعم لجهوده في مكافحة الإرهاب القضاء عليه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اليوم الاحد، ان “سفير العراق لدى لندن محمد جعفر الصدر التقى الفريق جون لوريمار المُستشار الأقدم لوزارة الدفاع البريطانيّة”.

وجرى في اللقاء “استعراض العلاقات العراقـيّة-البريطانيّة، وسُبُل التعاون الأمنيِّ والعسكريِّ بين البلدين “.

كما بحثا “عدداً من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها: دعم بريطانيا لجُهُود العراق في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدوليّ”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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