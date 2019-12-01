العراق ولندن يبحثان دعم الجهود لمكافحة الارهاب

بغداد – الصباح الجديد

بحث العراق وبريطانيا، كيفية الدعم لجهوده في مكافحة الإرهاب القضاء عليه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اليوم الاحد، ان “سفير العراق لدى لندن محمد جعفر الصدر التقى الفريق جون لوريمار المُستشار الأقدم لوزارة الدفاع البريطانيّة”.

وجرى في اللقاء “استعراض العلاقات العراقـيّة-البريطانيّة، وسُبُل التعاون الأمنيِّ والعسكريِّ بين البلدين “.

كما بحثا “عدداً من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها: دعم بريطانيا لجُهُود العراق في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدوليّ”.