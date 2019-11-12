زيادة تجهيز المحافظات بالطاقة بنسبة 16 % في 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، أن تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 16% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2018.

وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها على موقعها الالكتروني، إن “معدل المجهز للطاقة الكهربائية في المحافظات باستثناء إقليم كردستان ولغاية تشرين الأول من عام 2019 بلغ 16 ألفاً و372 ميغاواط، مقارنة بـ 14 ألفاً و110 ميغاواط خلال عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 16%”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “معدل المجهز من الطاقة لمدينة بغداد خلال عام 2019 بلغ 4076 ميغاواط مقارنة بـ 3671 ميغاواط لعام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 11%”.

وأضافت، أن “محافظة الأنبار كانت أكثر المحافظات ارتفاعا بنسبة التجهيز إذ بلغت نسبة التجهيز لها 540 ميغاواط مقارنة بـ 395 ميغاواط لعام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 37%، في حين كانت أقل المحافظات زيادة بالتجهيز هي ديالى والديوانية والمثنى وبنسبة زيادة بلغت 9%”.