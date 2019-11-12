أدنى مستوى لليورو في 4 أسابيع مع التطلع لانتهاء حرب التجارة

لندن ـ رويترز:

استقر اليورو في مقابل الدولار، أمس الاثنين، بعدما لامس أدنى مستوى في أربعة أسابيع في وقت سابق مع حفاظ العملة الأميركية على مكاسبها بفضل التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستلغيان رسوما جمركية أضرت بالنمو العالمي. وقال مسؤولون أميركيون وصينيون الأسبوع الماضي إن بعض الرسوم الجمركية التي تبادل الطرفان فرضها ستُلغى في إطار اتفاق مبدئي لم يجري وضع اللمسات النهائية عليه بعد لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وبالرغم من نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذا الأمر فيما بعد فإنه لم يستبعد تماما التوصل لاتفاق وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية عن مستوى دعم رئيس عند 1.9 بالمئة مما انعش العملة.

وكانت التحركات طفيفة إذ يترقب المتعاملون بحذر أي أنباء جديدة عن الحرب التجارية الأميركية الصينية. وهبط الدولار أمام الين الياباني كرد فعل من المستثمرين على المواجهات السياسية المتصاعدة في هونج كونج. وجرى تداول اليورو عند 1.1023 دولار أي أنه استقر بالقرب من أدنى مستوى منذ 15 تشرين الأول عند 1.10165 دولار الذي انخفض إليه يوم الجمعة.

وارتفعت العملة اليابانية 0.3 بالمئة عند 108.98 مقابل الدولار.

وظل المؤشر الذي يتابع أداء الدولار في مقابل ست عملات رئيسة عند 98.317 قرب أقل مستوى في أربعة أسابيع.

وتراجعت العملة الصينية 0.3 بالمئة إلى 7 يوان في مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بفعل تجدد العنف في هونج كونج.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة عند 1.2797 دولار برغم تحذير وكالة موديز يوم الجمعة من أنها قد تخفض تصنيفها لدين بريطانيا السيادي مجددا قائلة إن الحزبين الرئيسيين في الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل لن يتمكنان على الأرجح من التصدي لمستويات الاقتراض المرتفعة التي أضحى إصلاحها أكثر صعوبة في ظل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.