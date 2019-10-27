الصناعة: تأسيس 20 ألف مشروع صناعي خلال 9 أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الصناعـة والمعـادن، أمس الاحد، عن عدد المشاريـع الكاملـة التأسيس وتحت التأسيـس المسجلة لدى المديرية العامـة للتنمـية الصناعية خلال التسعـة اشـهر مـن العـام الحالي، مؤكدة أنها بلغت 20 الف مشروع.

وقـال المكتـب الاعـلامي للـوزارة فـي بيـان صحافـي، ان “المديريـة العامة للتنمية الصناعية وفي اطار توجه وزارة الصناعة والمعادن بدعـم القطـاع الخـاص وبدعم ومتابعـة من الوزير صالح عبـدالله الجبـوري حققـت ارتفاعاً في مستوى الخدمـات التخصصية التي تقدمها لاصحاب المشاريع الصناعية خلال الفصل الاول والثاني والثالث من هذا العام إذ بلغ عـدد المشـاريع الصناعيـة الكاملـة التأسيس بحدود (20470) مشروع بمختلف القطاعات الصناعية وبواقع (7548) في مجال الصناعات الانشائية و(3255) في الصنـاعات الغذائية و(2456) في الصناعات الكيمياوية أضافة الى (4002) مشروع في الصناعات المعدنية و(3209) في الصناعات النسيجية”.

وأضاف البيـان، أن “هناك ايضـاً بحدود (4563) مشروع صناعـي تحت التأسيـس بمختلف القطاعات الصناعية وبواقع (1203) مشروع في مجال الصناعات الانشائية و(1644) في الصناعات الغذائية و(1167) في الصناعات الكيمياويـة فضلاً عن (507) مشـروع تحـت التأسيـس في الصناعات المعدنيـة و(42) فـي الصناعـات النسيجيـة”.

وأكــد البيـان، ان “حجم الخدمـات المقدمة وزيـادة عدد المشاريع الصناعية خلال هذا العام جـاء نتـاج الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية وتوجيهات الوزير الجبوري من أجـل الارتقـاء بواقـع مشاريـع القطـاع الخاص وتوفـير فـرص العـمل وتنـشيـط الصناعـة الوطنيـة”.