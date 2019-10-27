  • الأحد , 27 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون أقتصادية
  • الرافدين يطرح قرض الـ50 مليون الخاصة بترميم العقار او إضافة بناء

الرافدين يطرح قرض الـ50 مليون الخاصة بترميم العقار او إضافة بناء

شؤون أقتصادية
0 تعليق
8 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرافدين، أمس الاحد، ان منح قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه.
وقال المصرف في بيان له ان «ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه اوتاهيله لصالح المصرف».
واضاف المصرف ان «قرض اضافة البناء او تأهيل وترميم الدور السكنية يبلغ 50 مليون دينار للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين»، مشيرا الى ان «ضمان القرض يكون برهن العقار لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى على ان تغطي قيمته التقديرية (مبلغ القرض + 20‎%‎) اضافة الى راتب الموظف بالنسبة للمقترضين من الموظفين».
يذكر ان مصرف الرافدين باشر بمنح قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور او اضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و50 مليون دينار للمواطنين ولمدة 6 سنوات.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة