اليابان وفرنسا تقدمان مقترحاً لإقراض إيران 18.2 مليار دولار

الصباح الجديد ـ وكالات:

قدمت اليابان وفرنسا مقترحا مشتركا لإيران بشأن خطة لتمكينها من الحصول على قرض قدره 18.2 مليار دولار بضمانات نفطية، شرط أن تعود طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

وذكرت صحيفة “ماينيتي” اليابانية أن طوكيو قررت دعم المبادرة الفرنسية التي أعلنتها باريس الصيف الماضي، والمتمثلة في تقديم مساعدات لإيران قدرها 15 مليار دولار بعد أن طالبت طهران برفع حجم قروضها بسبب تأثير “العقوبات” المفروضة ضدها.

ومن المقرر أن تستخدم هذه الأموال فقط لشراء المواد الغذائية والطبية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تأمل أن يساعد الدعم المالي هذا على إطلاق حوار بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي.

في السياق، أعلن عضو البرلمان الإيراني “أكبر تركي”، أمس الاحد، أن العلاقات مع الامارات في مجال العملة الاجنبية قد تحسنت، إذ أفرجت عن 700 مليون دولار من الارصدة الايرانية لديها.

ونقلت “فارس” عن تركي قوله، إن “الامارات ابتعدت عن المحور السعودي الاميركي وقامت بتحسين العلاقات مع ايران، وقد أفرجت عن 700 مليون دولار من ارصدة ايران”.

وأضاف أن “العلاقات مع الامارات في مجال العملة الصعبة قد تحسنت، إذ تم استئناف عمل الصيارفة الايرانيين في امارة دبي”.

وأشار تركي الى أن “الامارات تعد نفسها سويسرا الشرق الاوسط، غير أن التجارة والمصرفية والطاقة وقطاع الطيران بهذا البلد يرتبط بالامن، وبدورها أدركت أن الغربيين والسعوديين ليس بامكانهم توفير الامن لها”.