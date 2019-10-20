508 مليار دينار إيرادات «الصناعة» في 9 أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الصناعة، أمس الأحد، تحقيقها إيرادات تقدر بـ 508 مليار دينار لغاية شهر أيلول الماضي؛ في تسعة أشهر من العام 2019، كاشفة عن وجود أكثر من 200 فرصة استثمارية لدى شركاتها.

وقال وزير الصناعة صالح الجبوري في بيان صحافي، إن “الوزارة حققت إيرادات تقدر بـ 508 مليار و198 مليون دينار لغاية شهر أيلول الماضي وبنسبة تطور40% عن العام الماضي وتقليل الخسائر بحدود 30 مليار دينار إلى جانب زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 5 شركات بعد أن كانت شركة واحدة في العام الماضي”.

وأضاف الجبوري، أن “الوزارة أعطت مجالس إدارة الشركات الصلاحيات الكاملة في اختيار الشركات الرصينة لإبرام عقود مشاركة واستثمار معها”، كاشفا عن “وجود أكثر من 200 فرصة استثمارية لدى شركات الوزارة وتوقيع 36 عقداً ومشروعاً خلال هذا العام مقارنة بعقد واحد فقط في العام الماضي”.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن قالت ان المشاريع والعقود الاستثمارية الجديدة الموقعة خلال هذا العام بلغت (36) عقدا ومشروعا استثماريا في شتى القطاعات والمجالات الصناعية.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة ان الوزارة عملت جاهدة على استقطاب وجذب شركات القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للاسهام في تطوير الصناعة العراقية من خلال الفرص المتاحة لدى شركاتها والبالغة اكثر من (190) فرصة استثمارية في شتى المجالات الصناعية لاعادة تأهيل الشركات والمصانع وانشاء المصانع الجديدة واضافة خطوط انتاجية على وفق عقود المشاركة والاستثمار.

ولفت المكتب الاعلامي الى ان هذه العقود شملت عقد انتاج الغازات الطبية والصناعية ومشروع زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الفلاتر في شركة الزوراء العامة وعقود استثمار معمل النورة في محافظة كربلاء ومعمل الاكياس الورقية في معمل سمنت الرافدين ومعمل سمنت الفلوجة الابيض ومعمل الاكياس الورقية في الكوفة والتابعة جميعها الى الشركة العامة للسمنت العراقية وعقد تأهيل وصيانة محطات انتاج الطاقة الحرارية ومنظومات السيطرة وانتاج كاميرات المراقبة والاجهزة الشبكية واللوحية واجهزة التتبع في الشركة العامة للانظمة الالكترونية.

واضاف المكتب الاعلامي لقد تم توقيع عقود لمعالجة المياه العادمة لمجاري المدن الكبيرة ومحطات المياه الستراتيجية ذات السعات العالية ومنظومات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي في شركة الفارس العامة وعقد تصنيع وانشاء وتأهيل وصيانة الخزانات ومشروع معالجة وتدوير السكـراب فـي الشـركة العامـة للصناعـات الهيدروليكيـة.