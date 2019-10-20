أضافت وزارة الصناعة الصينية شركة تسلا للسيارات الكهربائية لقائمة حكومية تضم مصنعي السيارات المعتمدين، وذلك بعد أن منحتها الترخيص المطلوب لبدء الإنتاج هناك.

ونشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القائمة.

وقال يا له تشانغ رئيس شركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات في شنغهاي إن ذلك يعني «منح الضوء الأخضر تماما لتسلا لبدء الإنتاج في الصين»، مضيفا أن الشركة يمكنها بدء الإنتاج في أي وقت.

ولم ترد تسلا حتى الآن على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب. ومصنعها الذي تبنيه في مدينة شنغهاي في شرق الصين بتكلفة ملياري دولار هو أول موقع للشركة لصناعة السيارات خارج البلاد.

وتعتزم تسلا إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة (موديل3) أسبوعيا من مصنعها في شنغهاي بحلول نهاية العام، بينما تحاول زيادة المبيعات في أكبر سوق لصناعة السيارات في العالم وتجنب الرسوم الجمركية الأعلى المفروضة على السيارات الأمريكية.

وهذا المصنع هو أول مصنع للسيارات في الصين مملوك بالكامل للأجانب ويعكس تحول بكين الأوسع نطاقا للانفتاح في سوقها للسيارات.

وعرضت السلطات في شنغهاي مساعدة تسلا في تسريع وتيرة البناء. واستثنت الصين في 30 آب الطرز التي تصنعها تسلا من ضريبة مبيعات على السيارات نسبتها عشرة بالمئة.