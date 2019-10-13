173 مليون دولار مبيعات البنك المركزي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، عن بيعه أكثر من 173 مليون دولار وبمشاركة 72 مصرفاً.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية أمس ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى 173 مليوناً و177 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 114 مليوناً و188 ألف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 142 مليوناً و367 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 30 مليوناً و810 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 27 مصرفاً وواحدة من شركات التحويل المالي في مزاد العملة بأي عروض لبيع الدولار.

يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.