النفط تحقق ايرادات تتجاوز 6 مليارات دولار خلال الشهر الماضي

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، عن تحقيقها ايرادات باكثر من ستة مليارات دولار من صادراتها لشهر اب الماضي، مبينة ان الصادرات بلغت 111 مليون برميل.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة (سومو)، بلغت 111 مليوناً و706 آلاف و135 برميلا”.وبين ان “الإيرادات بلغت ستة مليارات و412 مليونا و705 آلاف دولار”.

واضاف جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من حقول وسط وجنوب العراق بلغت 107) ملايين و520 الفا و44 برميلا، بإيرادات بلغت ستة مليارات و203 مليونا و172 الف دولار”.

وتابع ان “الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت ثلاثة ملايين و253 الفا و665 برميلا، بإيرادات بلغت 178 مليونا و723 الفا و758 دولارا، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة 928 الفا و947 برميلا، بإيرادات بلغت 30 مليونا و659 الفا و895 دولارا”.

واشار الى ان “الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن كانت 3479 برميلا بايرادات بلغت 149 الفا و579 دولارا”، موضحا ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 57,407 دولاراً”.

ولفت الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.