العراق يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع العدالة الجنائية

بغداد – الصباح الجديد

بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد مشروع العدالة الجنائية.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه،ان “الياسري استقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي ومدير تحقيقات الأدلة الجنائية اللواء طالب خليل راهي في مكتبه”.

‎واشار الياسري بحسب البيان الى “حرص وزارة الداخلية على تطوير العلاقات الثنائية ما بين العراق والمنظمات الرسمية الدولية وفق مبادئ الصداقة والمصالح المتبادلة”.

‎واوضح البيان ان “التباحث جرى حول استكمال تنفيذ مشروع العدالة الجنائية وفق ثوابت الشراكة بين وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والتطرق إلى آليات الأرشفة الالكترونية في عمل مراكز الشرطة تماشياً مع التطور الحاصل على مستوى العالم”.

‎من جانبها أعربت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيمة في العراق عن “سعادتها للقاء وزير الداخلية” ، مؤكدةً “حرصها على التنسيق المشترك لتنفيذ فقرات البرنامج الالكتروني”.