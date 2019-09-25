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العثور على ٢٩ عبوة ناسفة ونفقين لداعش في قرى تابعة لقضاء مخمور

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاربعاء، العثور على (٢٩) عبوة ناسفة ونفقين لداعش في قرى تابعة لقضاء مخمور بنينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “قطعات فرقة المشاة الرابعة عشرة نفذت واجب بحث وتفتيش عن الخلايا الارهابية والمضافات ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الخمسين ووحداته لعدة قرى تابعة لقضاء مخمور في محافظة نينوى”.

واضافت الوزارة ان “الواجب اسفر عن العثور على كدس يحتوي ٢٩ عبوة ناسفة في قرية خربانة تم معالجتها موقعيا من قبل مفرزة هندسة ميدان الفرقة، كما تم العثور على نفق بطول ١٠ مترات ونفق اخر بطول ٨ مترات، تم تفتيش الانفاق وطمرها من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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