بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاربعاء، العثور على (٢٩) عبوة ناسفة ونفقين لداعش في قرى تابعة لقضاء مخمور بنينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “قطعات فرقة المشاة الرابعة عشرة نفذت واجب بحث وتفتيش عن الخلايا الارهابية والمضافات ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الخمسين ووحداته لعدة قرى تابعة لقضاء مخمور في محافظة نينوى”.

واضافت الوزارة ان “الواجب اسفر عن العثور على كدس يحتوي ٢٩ عبوة ناسفة في قرية خربانة تم معالجتها موقعيا من قبل مفرزة هندسة ميدان الفرقة، كما تم العثور على نفق بطول ١٠ مترات ونفق اخر بطول ٨ مترات، تم تفتيش الانفاق وطمرها من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة”.