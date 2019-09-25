الجمارك: محطة بوابة البصرة حفظت اكثر من مليار دينار ونصف

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، عنن تسجيل مركز جمرك بوابة البصرة ايراداً يوميا امس الثلاثاء بلغ أكثر من مليار دينار ونصف.

وقالت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “دائرة جمرك بوابة البصرة حققت هذه الأيرادات ودخلت ضمن المراكز الجمركية الأعلى ايرادا بالرغم من اقتصار عملها في رصيف واحد فقط في ميناء ام قصر في اشادة للجهود الأستثنائية المبذولة من قبل كوادرها العاملة في هذا المركز”.

واضافت، ان “ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الجمركي”