الصحة تناقش قانون الضمان الصحي وآلية تطبيقه في البلاد

بغداد – الصباح الجديد :

أكد الوكيل الاداري لوزارة الصحة، هاني العقابي، اليوم الثلاثاء، على أهمية قانون الضمان الصحي، وسبل تطبيقه في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “العقابي والوكيل الفني للوزارة حازم عبدالرزاق الجميلي ترأسا اجتماعاً لمناقشة مقترح قانون الضمان الصحي في العراق بحضوري نقيبي الأطباء وأطباء الأسنان عبد الأمير محسن الشمري وفخري الفتلاوي وعدد من مدراء دوائر وأقسام الوزارة”.

وأضافت أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الضمان الصحي في العراق وآلية تطبيقه وعرض كافة الملاحظات من قبل المختصين في الوزارة والنقابات المشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة الضمان الصحي”.وأكد العقابي خلال الاجتماع، أن “قانون الضمان الصحي هو من القوانين المهمة التي يجب ان تُدرس كافّة جوانبه بدقة لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة صحية”.

وأوضح أن “اللجنة العليا المشكلة تدارست كافة التفاصيل للقانون ووصلت الى خلاصة ان القانون بصيغته الحالية لا يمكن تطبيقه في العراق وانه يجب ان تقوم الوزارة بدراسة القانون بعمق وتفصيل وان تحدد فترة زمنية معينة للوصول الى مشروع الضمان الصحي ليسير في السلسة التشريعية وإنجازه خلال الفترة القادمة”.

وأشار العقابي الى ان “الاجتماع هو ضمن اجراءات الوزارة المهمة والتي تخدم تقديم الخدمة الجيدة للمواطن و ذوي الدخل المحدود والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وحتى الذين لا يمتلكون وظيفة أيضاً”.

من جانبه، أكد نقيب الاطباء لإعلام وزارة الصحة ان النقابة داعمة لوزارة الصحة ويهمها الإسراع بتشريع وتطبيق قانون الضمان الصحي في العراق بعد مناقشته بصورة تامة من قبل الوزارة والنقابات واللجنة المشكلة بهذا الخصوص