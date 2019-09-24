وزارة الكهرباء تعلن إنتاجاً تاريخياً من الطاقة

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الـكـهـربـاء ارتفاع انتاجها من الطاقة الكهربائية هو الاكبر والاول مـنـذ تـأسـيـسـهـا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء احــمــد الــعــبــادي في تصريح صحفي ان “الـــوزارة نجحت خلال الايام القليلة الماضية بزيادة الطاقات الانتاجية من المحطات الكهربائية فـــي عــمــوم الـــبـــلاد مـــن خــــلال تـكـثـيـف الجهد الوطني في عمليات اعـادة التأهيل والـصـيـانـة لـلـوحـدات الـتـولـيـديـة ومـعـاودة عمل المحطات الكهرومائية ضمن طاقاتها التصميمية بسبب ارتفاع مناسيب المياه، لتتجاوز الطاقة المنتجة حاجز الـ 19 ألف ميغاواط، منوها بان هذا المعدل يعد الاول والاكـبـر فـي تـاريـخ صـنـاعـة الـكـهـربـاء في العراق”.

واضـاف ان “المحطات الكهرومائية العاملة في البلاد اسهمت بشكل فاعل برفع حجم الانـتـاج بسبب ارتـفـاع مناسيب المـيـاه، اذ زاد انتاج محطة سد الموصل على سبيل المثال من 50 ميغاواط الـى 640 ميغاواط مما شكل اضافة بالطاقة المنتجة، متوقعا ان يرتفع حجم الطاقة المتاحة فـي البلاد بشكل ملحوظ خلال المدة المقبلة”