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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الحكومة العراقية تطلق منحة مالية جديدة للأسر العائدة من النزوح الطارئ

الحكومة العراقية تطلق منحة مالية جديدة للأسر العائدة من النزوح الطارئ

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الثلاثاء عن اطلاق الوجبة الثانية من منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الداخلي إلى مناطق سكناها الأصلية والبالغة مليون ونصف المليون دينار عراقي لكل اسرة عائدة   .

وذكرت مدير عام دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة أيمان ناجي هندي في بيان اليوم، ان ” الوزارة باشرت في عملية اطلاق صرف هذه المنحة عبر جداول بأسماء العائلات المشمولة نشرتها على موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ”  ، مبينة ان الوجبة شملت (8) الاف عائلة عائدة من النزوح الطارئ والمسجلة ضمن قاعدة بياناتها ، مشيرة الى ان العوائل النازحة المشمولة بالمنحة يمكنها استلام المنحة المالية عن طريق البطاقة الذكية ابتداء من اليوم  .

ولفتت الى ان اطلاق المنح المالية للأسر النازحة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالرغم من قلة التخصيصات المالية  للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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