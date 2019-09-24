الحكومة العراقية تطلق منحة مالية جديدة للأسر العائدة من النزوح الطارئ

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الثلاثاء عن اطلاق الوجبة الثانية من منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الداخلي إلى مناطق سكناها الأصلية والبالغة مليون ونصف المليون دينار عراقي لكل اسرة عائدة .

وذكرت مدير عام دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة أيمان ناجي هندي في بيان اليوم، ان ” الوزارة باشرت في عملية اطلاق صرف هذه المنحة عبر جداول بأسماء العائلات المشمولة نشرتها على موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ” ، مبينة ان الوجبة شملت (8) الاف عائلة عائدة من النزوح الطارئ والمسجلة ضمن قاعدة بياناتها ، مشيرة الى ان العوائل النازحة المشمولة بالمنحة يمكنها استلام المنحة المالية عن طريق البطاقة الذكية ابتداء من اليوم .

ولفتت الى ان اطلاق المنح المالية للأسر النازحة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالرغم من قلة التخصيصات المالية للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم .