تفاهم عراقي صيني لاستثمار 200 مشروع وانشاء مدن صناعية في خمس محافظات من البلاد

8 مذكرات تشمل الإسكان والنقل والاتصالات والكهرباء والأمن

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امس الاثنين، التوقيع على ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات بين العراق والصين. وذكر المكتب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الحكومتين العراقية والصينية وقّعتا في بكين امس، ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان إن “هناك 8 مذكرات تفاهم واتفاقات وقعت في بكين اليوم”.

وأضاف عبدالمهدي: “يأتي في مقدمة تلك المذكرات اتفاق إطاري للإنفاق الائتماني المالي، ومذكرة تفاهم لإعادة الإعمار الاقتصادي، وأخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية”.

وتابع، “إلى جانب العقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين، وتطوير البنى للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري وغيرها”.

وأقيمت، خلال المنتدى، ورش عمل لوزارات النفط والكهرباء والإعمار والإسكان، والصناعة والنقل والاتصالات.

وتحدث بورش العمل وزراء المالية والنفط والدفاع والداخلية والكهرباء والإعمار والصناعة والنقل والاتصالات؛ عن مستهدفات وزاراتهم وفرص العمل المتاحة للشركات الصينية في القطاعات المختلفة.

وقال وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، في كلمة القاها خلال اعمال المنتدى، ان “الجانبين اتفاقاً على انشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية”.

واضاف الجبوري: “تم توقيع مذكرة تفاهم بالاحرف الاولى لإكمال وإنشاء مدن صناعية في خمس محافظات عراقية”.



وأشار الى “طرح أكثر من 200 مشروعا وفرصة استثمارية متاحة لدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في شتى المجالات الصناعية”.

من جانبه، كشف محافظ النجف لؤي الياسري عن توقيعه مذكرات مع شركات صينية لإقامة مشاريع خدمية وبنى تحتية في المحافظة ضمن العقد الصيني.

وذكر المكتب الاعلامي للياسري نقلا عنه، إن «المفاوضات المباشرة مع الجانب الصيني أسفرت عن توقيع مجموعة اتفاقيات مهمة ستسهم بالارتقاء بالواقع الخدمي، إذ شملت الاتفاقيات قطاعات تطوير شبكات الصرف الصحي والطرق والإنفاق والجسور في النجف فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم لأنشاء قطار سريع بين محافظتي النجف وكربلاء مع شركات صينية عملاقة في السكك الحديد».

وتابع الياسري ان «توقيع الاتفاقيات جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وكبريات الشركات الصينية وتم عرض ما يحتاجه العراق في مجال الإعمار والاستثمار».

وختم الياسري ان «هناك مفاوضات مستمرة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع خدمية مهمة في المحافظة ستسهم بشكل كبيرة بتغيير الواقع الخدمي في النجف وتطوير الواقع الخدمي فيها».

على الصعيد الأمني، وقع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمس ايضاً، مذكرة تفاهم أمنية مع وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية.

وقال الياسري في بيان له، إن «مذكرة التفاهم الأمنية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي وغيرها من الجرائم بالاستناد إلى قواعد الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمنفعة المشتركة».

وأضاف ان «العراق سيتعاون مع الصين بموجب هذه المذكرة في مجال منع وقمع جرائم المخدرات والتهريب والتجارة غير القانونية بالاسلحة النارية والجرائم الاقتصادية والاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية وتزوير العملة وغيرها».

وأوضح الياسري، ان «التعاون وفق هذه المذكرة سيكون أيضاً في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالإرهاب ومكافحة تمويل الأنشطة والخطابات التي تحرض على التطرف والقبض على الإرهابيين ومنع إيواء المسلحين أو اخفائهم».

وأكد إن «هذه المذكرة ستعمل على تعزيز التعاون فيما يخص بناء وتحسين قدرات فرض القانون وتبادل التقنيات والخبرات بشأن المخاوف المشتركة بين الطرفين من خلال إقامة مؤتمرات ودورات تدريبية تخصصية في هذا المجال».

وأشار إلى ان مذكرة التفاهم الأمني ستضمن تطوير التعاون بين الجامعات وكليات الشرطة عن طريق عقد الدورات التدريبية وتبادل الطلاب والكتب والمنشورات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بفرض الامن والقانون».

وعرض الوزراء، خلال المنتدى، فرص العمل المهيأة للشركات الصينية والظروف وأولويات مشاريع الوزارات، وما جرى الاطلاع عليه خلال الزيارة من إمكانات للشركات الصينية واللجان المشتركة المشكلة لمتابعة إنجاز المشاريع والاتفاقات مع الجانب الصيني.

وأجرى المحافظون مباحثات مع أصحاب الشركات الصينية، واتفاقات على توقيع عقود في مختلف القطاعات، كما تضمن المنتدى عقد جلسات متخصصة.