الحكومة أعطت الشرعية بتوسع العشوائيات وعليها إيجاد بدائل للفقراء

الخدمات النيابية:

بغداد ـ الصباح الجديد:

حملت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مسؤولية توسع العشوائيات في عموم محافظات البلاد، فيما طالبت برفع تجاوزات المسؤولين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في تصريح له إن “الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أعطت في الأعوام السابقة الشرعية في التجاوز على المسحات المتروكة وتوسع العشوائيات كونها لا تمتلك خطة اعمار حقيقية لحل أزمة السكن”، لافتة إلى إن “قرار الحكومة برفع التجاوزات في الوقت الحالي غير صائب لعدم توفر البديل وسيؤثر سلبا على السلم المجتمعي”.

وأضافت أن “مجلس النواب سيلزم الحكومة خلال جلسات الأسبوع الحالي بمنح تلك العائلات قطع أراضي ووحدات سكنية لتسكينهم وحل أزمة رفع التجاوزات”، مطالبة “الحكومة والجهات المعنية برفع تجاوزات كبار المسؤولين في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أولا قبل رفع تجاوزات عائلات الشهداء والفقراء”.

وبينت عبد المطلب، أن “اغلب المتجاوزين لا يمتلكون مسكنا أخر ويمثلون الطبقة الفقيرة في المجتمع التي لا تملك سوى لقمة العيش”.

ووصفت لجنة مراقبة الحكومة النيابية، الأسبوع الماضي، القرار الحكومي برفع التجاوزات والمنازل العشوائية بـ”المتخبط”، عازية الأمر لعدم وجود بدائل لإيواء العائلات الفقيرة المشمولة بقرار رفع التجاوز.