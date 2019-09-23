النصر والحكمة تحذران من خطورة استمرار التداعي والتراجع في اداء الحكومة

بغاداد ـ الصباح الجديد:

حذر نواب كتلتي النصر والحكمة من خطورة استمرار التداعي والتراجع باداء الحكومة الذي قد يؤدي الى الانهيار نتيجة الضعف الحكومي الكبير وتولد إلاحباط لدى المواطنين .

واكدت الكتلتان في اجتماع مشترك ترأسه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي حسب بيان للنصر اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه ان التيارين ضمن نفس التوجه وعملهم هو من اجل تصويب العمل الحكومي وإيقاف الانحدار والتراجع في اغلب القطاعات فلا يوجد للحكومة خطط اقتصادية او خدمية او استثمارية او تطوير للزراعة او الصناعة او محاربة للفساد وغيرها”.

ولفت البيان الى انه “جرى الاتفاق على ان الوضع البرلماني المقبل سيشهد عملا مشتركا وتنسيقا عاليا بين النصر والحكمة وعدد آخر من النواب وتشكيل لجنة قرار ومراقبة عمل الوزارات والحكومة لإيقاف التدهور الحكومي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك وكذلك تشريع القوانين التي تخدم المواطنين”.