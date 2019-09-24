سونام كابور: “ما يقدّم في السينما الهندية يتعارض مع رغبتي”

الصباح الجديد – وكالات:

عدت نجمة بوليوود الهندية سونام كابور ان الأدوار التمثيلية التي تقدّم في السينما الهندية تتعارض مع رغبتها وطموحها، اذ انها تفضّل الأدوار التي فيها رسالة مهمة، والادوار المركبة غير السهلة، وأيضا الأدوار المستمدّة من الواقع.

وقالت كابور لوسائل اعلامية عالمية: “أظن أن الشباب والشابات اليافعين لم يتم تقديمهم بنحو صحيح من خلال أفلامنا، عندما توجد شخصية غير كاملة، تكون أقرب للناس لأننا في الحياة الواقعية لسنا متكاملين، مثلما يقدم دائما الابطال في الأفلام على انهم متكاملون في كل تفصيلة شكلا وروحا.

الجدير ذكره ان سونام لها مكانة مهمّة في الهند والعالم، اذ ان افلامها تحقق نسب مشاهدة عالية.

ولدت ونشأت في كابور كيمبر في مومباي، درست سونام العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة شرق لندن، وتتحدث اللغة الإنجليزية والهندية والبنجابية والمراثية.

بدأت سونام حياتها في بوليوود عن طريق فيلم ساواريا مع رانبير كابور، والذي كان أيضاً أول دخول له في بوليوود، وبدأت تظهر في عروض الأزياء والمجلات كمجلة GQ India النسخة الهندية من المجلة العالمية GQ.