من اجل انعاش الاقتصاد تعاقدنا على حفر 20 بئراً نفطيا

مدير عام شركة نفط ذي قار لـ «الصباح الجديد» :

كاظم العبيــدي

اعلنت شركة نفط ذي قارعن توقيع عقد لحفر 20 بئرا في حقل الناصرية النفطي تنفيذا لتوجيها وزير النفط .

وقال المهندس على وارد حمود مدير عام شركة نفط ذي قار في بيان اورده مكتبه الاعلامي تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه : تنفيذا لتوجيهات ثامر غضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط لغرض اكمال مشروع التوسعة لحقل الناصرية وقعنا عقدا لشركتنا مع شركة الحفر العراقية بحضور مديرها العام باسم محمد خضير لانجاز حفر 20 بئرا نفطيا .

واضاف وارد : ان هذا العقد يأتي ضمن مشروع تطوير حقل الناصرية لزيادة الطاقة الانتاجية من النفط والغاز ، مشيرا الى ان هذا المشروع ينفذ بالجهود الوطنية ضمن استراتيجية الوزارة وخططها لتطوير بعض حقولها بسياسة المحتوى الوطني ، مؤكدا ان تنفيذ العمل سيجري من خلال اربع ابراج حفر.

واشاد بالدور الكبير لوزير النفط ووكيله لشؤون الاستخراج ،فيما اثنى على جهود الكوادر الهندسية والفنية والادارية والمالية والقانونية لشركة نفط ذي قار التي بذلوها في اعداد برامج الحفر لإنجاح هذا العقد الذي يساهم بدعم شريان الاقتصاد العراقي من خلال رفع الطاقة الانتاجية في حقولنا النفطية وتطور ونجاح الاعمال فيها.