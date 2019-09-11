العراق وفرنسا يبحثان آفاق تنمية العلاقات الثقافية والعلمية

اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على القبول المركزي

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل مع وفد فرنسي ضم كلاً من فريدريك بيتي عضو الجمعية الوطنية الفرنسية والدكتور جان نويل باليو مستشار التعاون والنشاط الثقافي والانساني في السفارة الفرنسية آفاق تنمية العلاقات الثقافية والعلمية.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالوفد الزائر معرباً عن إرتياحه لمسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا والعراق خصوصاً في مجالات الثقافة والتعليم العالي ، مضيفا أن العراق ماضٍ في تطبيق محاور البرنامج الحكومي الذي يضم عدداً من الاهداف بينها تعزيز التبادل الثقافي مع البلدان الغربية على وفق علاقات متكافئة.

وأكد الوزير ان العراق ابرم اتفاقية ثنائية مع فرنسا في الجانب التربوي ، وان هناك رغبة في تعزيز برامج الزمالات البحثية للطلبة والاساتذة ، سيما على صعيد زيادة عديد تلك الزمالات الى جانب أهمية إجراء البحوث المشتركة بين البلدين والاشراف المشترك على الرسائل والاطاريح الجامعية، فضلا عن الحاجة لإجراء التوأمة بين عددٍ من الجامعات العراقية والفرنسية، الى جانب الرغبة في إجراء الفعاليات العلمية المشتركة كالمؤتمرات وفرص تدريب الطلبة سيما في مرحلة الدكتوراه.

كما أبدى الوزير استعداد العراق منح عددٍ من المقاعد الدراسية للطلبة والباحثيين الفرنسيين في بعض التخصصات بينها اللغة العربية والدراسات التأريخية والثقافية والتراثية. كما اشار الى ان الوزارة بصدد افتتاح مركزٍ متخصص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤكداً ان هذا المركز سيكون مفتوحاً لاستقبال الباحثين والطلبة الاجانب .

من جهته اعرب الوفد الزائر عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي أكد انه سيكون بداية الطريق لمزيد من التنسيق والتعاون الثنائي في سبيل تعزيز وتنمية العلاقات الثقافية والعلمية ، سيما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأن السفارة ستبذل المزيد من الجهود في تسهيل إجراءات الحصول على الفيزا بالنسبة للطلاب والباحثيين العراقيين وحث الجهات المعنية على زيادة عديد الزمالات الممنوحة للعراق.

من جهة اخرى اعلنت وزارة التعليم إطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على القبول المركزي للقبول في الجامعات الحكومية العراقية للسنة الدراسية ٢٠١٩/٢٠٢٠ ودليل الطالب.

وبينت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة موافقة الوزير على اطلاق الاستمارة الالكترونية وبامكان الطلبة خريجي الدور الأول والمكملين على حد سواء التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي من خلال الدخول على بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الموجودة على الموقع الرسمي للوزارة.

كما بينت الدائرة ان البوابة تتضمن دليل الطالب الذي يمكن للطالب الاطلاع عليه وسحبه والذي يتيح للطالب إمكانية الاطلاع على شروط القبول، و لى آلية ملء الاستمارة الالكترونية، وعلى دليل الجامعات والكليات والأقسام كافة التابعة لها مبينةً ان الدليل يتضمن أيضا أنواع فروع الدراسة مقابل كل تخصص في الجامعات التي يمكن للطلبة التقديم عليها ويمكن الدخول والتسجيل من خلال البوابة الالكترونية (www.dirasat-gate.org) علماً ان التقديم سيكون لمدة اسبوعين فقط.