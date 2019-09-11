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النزاهة النيابية تطالب بتفريغ 100 قاض للتحقيق في ملفات الفساد

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
قدمت لجنة النزاهة النيابية مقترحا الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى بتخصيص ١٠٠ قاض، يتفرغون للتحقيق بقضايا الفساد وحسم العالقة منها.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس،: “ليس بمقدور اية جهة معالجة الفساد بشكل جذري ، مالم تكن هناك وقفة مساندة من قبل الجهات القضائية” .
واضاف الجشعمي قدمنا مقترحا الى مجلسي الوزراء والقضاء الاعلى بتخصيص ١٠٠ قاض ، يفرغ عملهم لقضايا الفساد ، مشيرا الى ان المقترح يتضمن تخصيص قاضيين في كل محافظة للتحقيق بملفات الفساد وقاضي جنح وهيئة جنح .
واوضح ان الغرض من المقترح حسم ملفات الفساد التي احيلت للقضاء والنزاهة منذ سنوات ولم تر النور وتحسم ، مبينا ان المقترح يتضمن النظر بجميع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلت .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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